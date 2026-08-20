"Люди должны серьезно задуматься": в Раде шокировали заявлением о перспективе для Киева

Предстоящий отопительный сезон в Украине может стать одним из самых сложных за последние годы, особенно остро проблема может возникнуть в Киеве. Из-за российских атак значительная часть теплоэлектроцентралей получила серьезные повреждения или была разрушена, поэтому быстро восстановить все мощности до начала холодов практически невозможно. Народный депутат Сергей Козырь в эфире "Суперпозиции" призвал киевлян уже сейчас готовиться к возможным трудностям с теплом и электроэнергией.

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По словам парламентария, подготовка столицы к зиме продолжается, однако реализация отдельных мер устойчивости идет с отставанием от запланированных сроков. Для контроля над ситуацией формируют специальные рабочие группы, которые должны проверить готовность городской инфраструктуры и оценить возможные риски.

"Зима будет очень тяжелой. Нужно готовиться. Людям следует задуматься, как они ее будут проходить", — подчеркнул Козырь.

Отдельным вызовом остаются возможные новые российские удары по энергетической инфраструктуре. Если атаки будут продолжаться в течение отопительного сезона, Киев может столкнуться с перебоями электроснабжения и проблемами с централизованным отоплением. Поэтому жителям столицы рекомендуют заранее продумать альтернативные варианты обогрева и обеспечения электроэнергией.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий также предупреждал, что зима 2026-2027 годов может оказаться не легче, а даже сложнее предыдущей. Правительство уже направило 35 млрд грн на подготовку к отопительному сезону и реализацию мер энергетической устойчивости.

В то же время, государство пытается усилить автономность социальной инфраструктуры. Около 19,5 тысяч школ и детсадов уже снабжены генераторами, солнечными панелями или системами накопления энергии. Еще более 200 заведений должны получить дополнительное оборудование.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Владимир Зеленский до сих пор публично не прокомментировал спецоперацию НАБУ и САП "Форест Гамп", в рамках которой фигурирует бывшая заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая. На отсутствие реакции главы государства обратил внимание глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.