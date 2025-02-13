Российско-оккупационная администрация в аннексированном Крыму пропагандирует заявления о сокращении количества случаев подделки российских рублей в 2024 году. Однако эта информация является очередной манипуляцией, поскольку на самом деле уровень финансовой преступности на полуострове растет.

В Крыму финансовый кризис. Фото из открытых источников

По данным Центра национального сопротивления, оккупационные власти сами "крышуют" схемы с подделкой средств, используя их для реализации своих теневых операций. Эти деньги используются для выплаты финансового обеспечения представителям российско-оккупационных войск, подкупа коллаборантов и финансирования так называемой теневой экономики, в частности, контролируемого россиянами бизнеса.

Отмечается, что международная изоляция Крыма ведет к снижению возможностей ведения бизнеса, росту безработицы и потере доверия к финансовой системе. Это создает идеальную среду для процветания новых теневых финансовых схем. Также причина обострения такой ситуации – уклонение российских банков от работы на аннексированной территории из-за введенных международных санкций. Это создало дефицит наличных денег, который восполняется нелегальными финансовыми схемами.

Центр национального сопротивления отмечает, что финансовый хаос в аннексированном полуострове является одним из доказательств полного провала оккупационного режима. Подделка денег стала частью системы, которую они создали, но не могут контролировать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Дональд Трамп также сказал, что планирует часто общаться по телефону с Владимиром Путиным, после первой встречи в Саудовской Аравии могут быть следующие встречи. "Я могу сказать с большой уверенностью, что Путин хочет, чтобы война закончилась", — заявил президент США. Дональд Трамп также считает, что Украина должна отказаться от членства в НАТО.