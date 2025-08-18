logo

Война с Россией "Любые иллюзии исчезли": чего ждать Зеленскому от встречи с Трампом в Белом доме
НОВОСТИ

"Любые иллюзии исчезли": чего ждать Зеленскому от встречи с Трампом в Белом доме

Владимир Зеленский готовится к тяжелой встрече с Дональдом Трампом. Какие условия будут обсуждаться в Белом доме и почему иллюзии о возвращении Крыма исчезли.

18 августа 2025, 11:33
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к одной из самых сложных встреч в своей политической карьере. Визит в Вашингтон, где состоятся переговоры с Дональдом Трампом, может определить новые параметры безопасности для Украины, но цена компромиссов может оказаться слишком высокой.

"Любые иллюзии исчезли": чего ждать Зеленскому от встречи с Трампом в Белом доме

Встреча Зеленского с Трампом

Директор Центральноевропейских исследований Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш считает, что ключевой вопрос при переговорах Трампа и Зеленского в Белом доме будет касаться будущего временно оккупированных территорий Украины.

"Трамп недвусмысленно сказал ему… что ему придется смириться с тем, что потерянная территория в основном потеряна на долгосрочную перспективу. Любые иллюзии по возвращению Крыма и значительной части Донбасса исчезли", — заявил Инглиш.

По словам эксперта, теперь главный акцент смещается на гарантии безопасности, которые должны компенсировать невозможность немедленного восстановления территориальной целостности.

"За кулисами есть четкое понимание того, что эту горькую пилюлю Зеленскому придется проглотить. А теперь нам нужно сосредоточиться на гарантиях безопасности для Украины в будущем и сделать их надежными", — добавил Инглиш.

Инглиш считает показательным моментом, что в Вашингтон вместе с Зеленским прибудет делегация европейских лидеров. По его мнению, их задача будет заключаться в необходимости продемонстрировать единство Запада и сформировать новую архитектуру поддержки Украины.

В то же время речь идет не о скором присоединении к НАТО. По словам Инглиша, могут обсуждаться долгосрочные гарантии безопасности, которые могли бы действовать годами и включали военную помощь, логистическую поддержку, обмен разведданными и совместные оборонные обязательства. Таким образом, это может стать аналогом "НАТО без НАТО" и обеспечить для Украины безопасность от последующих агрессий РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп призвал Украину отдать Крым России.

Также "Комментарии" писали, что нужно сделать, чтобы война закончилась. Сикорский назвал "простой" шаг к миру в Украине.



Источник: https://edition.cnn.com/
