Любой ценой: стало известно, какой подарок стремится получить диктатор Путин до 9 мая.

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Клименко Елена
Российское руководство стремится к 9 мая — символической дате для Кремля — любой ценой оттеснить украинские войска с территории Курской области. Об этом заявил политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире "Фабрики новостей".
Владимир Путин. Фото: УНИАН
По его словам, для Владимира Путина важно иметь хотя бы какую-то "победу" ко Дню победы, поэтому российские силы получили приказ освободить Курщину силой, не считаясь с потерями.
Он отметил, что до 9 мая Путин хочет показать "успех" и использовать это для пропаганды: мол, спецоперация идет по плану, россияне воюют с "нацистами", НАТО и Западом.
Сазонов также напомнил, что жестокие бои продолжаются и вблизи Покровска в Донецкой области. Несмотря на обещания взять город, россияне несут потери, однако постоянно бросают туда подкрепление.
"Покровск не имеет большого стратегического значения, но для них он превратился в символическую цель. Обещали — значит, должны взять", — пояснил он.
Отдельное внимание, по его словам, оккупанты уделяют Донецкой области, в частности агломерации Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск. Их стратегический интерес – продвинуться с Лиманского направления на запад и перерезать ключевую трассу на Харьков, которая обеспечивает логистику.
Ранее портал "Комментарии" писал, что специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф, также занимающийся переговорами с Россией, заявил о существенном прогрессе в вопросе прекращения огня.
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