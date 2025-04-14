Любой ценой: стало известно, какой подарок стремится получить диктатор Путин до 9 мая.

Российское руководство стремится к 9 мая — символической дате для Кремля — любой ценой оттеснить украинские войска с территории Курской области. Об этом заявил политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире "Фабрики новостей".

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По его словам, для Владимира Путина важно иметь хотя бы какую-то "победу" ко Дню победы, поэтому российские силы получили приказ освободить Курщину силой, не считаясь с потерями.

"Им критически важно выбить нас из Курской области. Никаких договоренностей — только силовое вытеснение. Они бросают в бой самые элитные подразделения: десант, морскую пехоту, все, что самое боеспособное", — подчеркнул Сазонов.

Он отметил, что до 9 мая Путин хочет показать "успех" и использовать это для пропаганды: мол, спецоперация идет по плану, россияне воюют с "нацистами", НАТО и Западом.

"Им нужен результат. А у нас есть задача — держать позиции и уничтожать врага, пока он бросается в атаку без оглядки на потери", — отметил военный.

Сазонов также напомнил, что жестокие бои продолжаются и вблизи Покровска в Донецкой области. Несмотря на обещания взять город, россияне несут потери, однако постоянно бросают туда подкрепление.

"Покровск не имеет большого стратегического значения, но для них он превратился в символическую цель. Обещали — значит, должны взять", — пояснил он.

Отдельное внимание, по его словам, оккупанты уделяют Донецкой области, в частности агломерации Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск. Их стратегический интерес – продвинуться с Лиманского направления на запад и перерезать ключевую трассу на Харьков, которая обеспечивает логистику.

"Там постоянные бои. Они пытаются продвинуться, но удавающийся максимум — расширить плацдарм на несколько сот метров", — добавил Сазонов.

Ранее портал "Комментарии" писал, что специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф, также занимающийся переговорами с Россией, заявил о существенном прогрессе в вопросе прекращения огня.