Ляшко вышел на связь: кого назвал «пид*расами»

Бывший нардеп, а сейчас (известно по состоянию на 15 октября – ред.) командир батальона беспилотных систем 63 ОМБР Олег Ляшко впервые за три года вышел на связь и обратился к украинцам.

Олег Ляшко. Фото из открытых источников

Он подверг критике тех украинцев, которые покупают новые автомобили.

"Почти три года я не выходил в эфир, потому что физически на это нет возможности, почти круглосуточно убиваем здесь пид*расов. И сейчас только что убили троих, прямо минуту назад. Но прочитал сообщение, просто не удержался, чтобы несколько секунд об этом сказать.

Укравтопром сообщил, что в прошлом году украинцы потратили 125 миллиардов гривен на приобретение новых автомобилей. На 18 процентов больше, чем в 2023 году.

У меня этой ночью пид*расы обстреляли одну из позиций, сожгли авто и два больших дрона. За прошедшую неделю мы потеряли три авто в результате работы пид*рских FPV.

Эта нация точно понимает, что происходит? Те, кто покупает новые авто, бентли-х*ентли и всякую другую х*ровину, вместо того чтобы пикапы купить и отправить на фронт, где транспорт – расходный материал, ежедневно его убивают.

Вы, покупающие новые авто, вы точно понимаете, что происходит в этой стране? Вы понимаете, что эта страна борется за выживание? Что эта страна едва стоит под натиском врага и каждый автомобиль здесь на фронте, как золото, как кровь. И вы, пид*расы, покупаете новые авто?" – говорит в видео Олег Ляшко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что лейтенанта Олега Ляшко назначили на должность подполковника комбатом. Бывший народный депутат Олег Ляшко, служащий в ВСУ, получил большое "повышение". Об этом сообщил другой военный Денис Ярославский у себя в Фейсбуке, где опубликовал приказ Минобороны о назначении Ляшко Олега Валерьевича командиром батальона беспилотных систем управления одной из бригад ВСУ.