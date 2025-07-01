Львовская ОВА одобряла выезд мужчин за фейковыми письмами с подписью императора России

Львовская областная военная администрация в 2022 году разрешала выезд за границу мужчинам призывного возраста на основании писем от несуществующей общественной организации, подписанных российским императором Александром III.

Выезд мужчин из Украины под подписью русского царя

Фейковая организация, которая посылала обращение к ЛОВА, называлась "Гуманитарная надежда нации" и позиционировала себя как украинско-французское объединение. Однако ее нет ни в каких украинских или французских реестрах. Также не работает электронная почта, по которой присылали документы. В Минюсте официально подтвердили, что такой организации нет.



Более того — на официальных обращениях, получаемых администрацией, были логотип российского "Газпромбанка" и автограф Александра III, императора Российской империи (умерший 130 лет назад). Тем не менее, Львовская ОВА в течение одного-двух дней принимала решение о внесении лиц в систему "Путь".





Всего на основе пяти таких писем выехать за пределы Украины смогли восемь мужчин. Один из них — Артем Лущан, пересекавший украинско-польскую границу вместе с внештатным советником председателя ЛОВА Алексеем Шевчуком. По документам, Лущан был водителем-волонтером, но, как отмечают журналисты, до сих пор не вернулся в Украину.



В общей сложности из восьми человек семь остаются за границей — они уезжали легковыми авто, поездами и даже пешком. Один из фигурантов, Сергей Валиводь, получил два разрешения на выезд сразу от двух разных фейковых организаций.



Что отвечает ЛОВА?



Во Львовской ОВА говорят, что в 2022 году не было программного обеспечения для глубокой проверки всех писем. Решение принимала специальная комиссия, действовавшая в условиях ограниченного контроля:

"Избирая между полной остановкой выездов и риском единичных нарушений, мы выбрали второе", — отметили в администрации.





Галицкая окружная прокуратура Львова открыла уголовное производство за незаконную переправку лиц через государственную границу. Обвиняемым грозит до 3 лет тюрьмы.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Тайвань готовится к "худшему сценарию": стартуют рекордные военно-гражданские учения "Хань Куан-2025".