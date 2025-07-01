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Львовская ОВА одобряла выезд мужчин за фейковыми письмами с подписью императора России

«Газпромбанк» и мертвые цари в документах: как уклонявшихся от мобилизации вывозили через Львовскую ОВА

1 июля 2025, 14:53
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Ткачова Марія

Львовская областная военная администрация в 2022 году разрешала выезд за границу мужчинам призывного возраста на основании писем от несуществующей общественной организации, подписанных российским императором Александром III.

Львовская ОВА одобряла выезд мужчин за фейковыми письмами с подписью императора России

Выезд мужчин из Украины под подписью русского царя

Фейковая организация, которая посылала обращение к ЛОВА, называлась "Гуманитарная надежда нации" и позиционировала себя как украинско-французское объединение. Однако ее нет ни в каких украинских или французских реестрах. Также не работает электронная почта, по которой присылали документы. В Минюсте официально подтвердили, что такой организации нет.

Более того — на официальных обращениях, получаемых администрацией, были логотип российского "Газпромбанка" и автограф Александра III, императора Российской империи (умерший 130 лет назад). Тем не менее, Львовская ОВА в течение одного-двух дней принимала решение о внесении лиц в систему "Путь".

Львовская ОВА одобряла выезд мужчин за фейковыми письмами с подписью императора России - фото 2

Всего на основе пяти таких писем выехать за пределы Украины смогли восемь мужчин. Один из них — Артем Лущан, пересекавший украинско-польскую границу вместе с внештатным советником председателя ЛОВА Алексеем Шевчуком. По документам, Лущан был водителем-волонтером, но, как отмечают журналисты, до сих пор не вернулся в Украину.

В общей сложности из восьми человек семь остаются за границей — они уезжали легковыми авто, поездами и даже пешком. Один из фигурантов, Сергей Валиводь, получил два разрешения на выезд сразу от двух разных фейковых организаций.

Что отвечает ЛОВА?

Во Львовской ОВА говорят, что в 2022 году не было программного обеспечения для глубокой проверки всех писем. Решение принимала специальная комиссия, действовавшая в условиях ограниченного контроля:

"Избирая между полной остановкой выездов и риском единичных нарушений, мы выбрали второе", — отметили в администрации.


Галицкая окружная прокуратура Львова открыла уголовное производство за незаконную переправку лиц через государственную границу. Обвиняемым грозит до 3 лет тюрьмы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Тайвань готовится к "худшему сценарию": стартуют рекордные военно-гражданские учения "Хань Куан-2025".



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Источник: https://ngl.media/2025/06/30/imenem-imperatora/?fbclid=IwY2xjawLPmg9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETF3amhzSlE3bVhVZWdZTXJKAR4mdIss-GPuYG4MZ34eT6cnYNDrmgznJK__y-1KqkkQv-HtImuBhj26q3L6ZA_aem_r_dKol0qCmjvS_k9oUoTyw
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