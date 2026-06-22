Разведывательно-ударная инфраструктура Беларуси по оценкам украинских военных все активнее используется для обеспечения российских атак. Военнослужащий ВСУ Игорь Луценко отмечает, что на высотных объектах мобильной связи размещены ретрансляционные системы и наземные пункты управления, позволяющие точно координировать полеты дронов типа "Шахед", а также других ударных и разведывательных беспилотников, входящих в воздушное пространство северных регионов Украины.

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По его словам, Украина долгое время пыталась решить эту проблему без широкой огласки. Часть таких объектов, которые могли быть вовлечены в управление дронами, терпели поражения, однако эти инциденты не получали публичного подтверждения. В то же время, эффект сдерживания, по мнению военного, оказался недостаточным для прекращения подобной деятельности.

Луценко подчеркивает, что нынешняя ситуация фактически привела к новой фазе противостояния между Украиной и Беларусью. Он напоминает, что впервые за годы независимости Киев прямо и публично формулирует ультимативную позицию по прекращению угроз, заявляя о готовности наносить ответные удары в случае продолжения атак.

"Впервые в истории независимой Украины грозит врагу открыто на весь мир — если не прекратите, мы по вам ударим", — говорится в его оценке ситуации.

Военный также отмечает, что фактически между Украиной и Белоруссией уже несколько лет существует латентный фронт. Он связывает это с тем, что именно белорусская территория была использована Россией для начала наступательных действий в Киевскую область, включая трагедии в Буче и Ирпене. По его словам, несмотря на это, Украина в начале полномасштабного вторжения воздерживалась от прямых действий против белорусской инфраструктуры.

В настоящее время, по его оценке, объектами ударов становятся транспортные маршруты и логистические узлы, которые используются в совместных российско-белорусских операциях, в частности, железнодорожные направления из Киева на Ковель, приграничные территории и трассы стратегического значения.

Портал "Комментарии" уже писал , что бывший участник популярного дуэта Modern Talking, немецкий музыкант Дитер Болен высказал противоречивую позицию в отношении войны России против Украины. Он заявил, что потенциальная победа Украины, по его мнению, может стать "худшим сценарием", поскольку способна спровоцировать масштабную эскалацию вплоть до мирового конфликта.