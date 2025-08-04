Лукашук прокомментировал «мирные сигналы»: что остается за кадром

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Ткачова Марія
На фоне дедлайна, который президент США Дональд Трамп якобы поставил Путину до 8 августа, появляется все больше спекуляций по поводу возможного прекращения войны. СМИ сообщают об активных контактах: спецпосланник Трампа Стив Виткофф может снова посетить Москву 6 или 7 августа – это уже будет его пятая поездка. Также есть информация, что в Украину готовится приезд американского генерала Кита Келлога.
Лукашук прокомментировал возможное прекращение огня
Комментируя эту ситуацию, председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заметил: несмотря на общий запрос общества в завершение войны, никаких реальных признаков готовности России к миру нет.
Напротив, действия Москвы говорят об эскалации. В частности, МИД РФ официально заявил об отмене моратория на размещение ракет средней и малой дальности. Это фактически возвращение к логике Холодной войны, ведь именно отказ от такого оружия в свое время стал символом глобальной деэскалации.
Лукашук подчеркнул, что стоит реально оценивать ситуацию: даже если огонь будет прекращен, это не обязательно означает мир. В истории уже были примеры затяжных войн, заканчивавшихся истощением сторон, а не политическим компромиссом:
• Корейская война: боевые действия прекратились в 1951 году, но переговоры продолжались еще два года безрезультатно. Формального мира между Севером и Югом до сих пор нет.
• Ирано-иракская война (1980–1988): завершилась после восьми лет кровопролитие только из-за истощения ресурсов и мощного международного давления.
"Пока геополитика решает, как и когда эта война закончится, мы держимся вместе. Мы ежедневно следим за ситуацией, поддерживаем военных, медиков, спасателей, волонтеров. Единство – наша главная сила", – подытожил Лукашук.