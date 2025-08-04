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Лукашук прокомментировал «мирные сигналы»: что остается за кадром

На фоне разговоров о возможном прекращении войны и переговорах между США и РФ председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук предостерегает: никаких реальных сигналов о готовности России к миру нет

4 августа 2025, 20:58
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Ткачова Марія

На фоне дедлайна, который президент США Дональд Трамп якобы поставил Путину до 8 августа, появляется все больше спекуляций по поводу возможного прекращения войны. СМИ сообщают об активных контактах: спецпосланник Трампа Стив Виткофф может снова посетить Москву 6 или 7 августа – это уже будет его пятая поездка. Также есть информация, что в Украину готовится приезд американского генерала Кита Келлога.

Лукашук прокомментировал «мирные сигналы»: что остается за кадром

Лукашук прокомментировал возможное прекращение огня

Комментируя эту ситуацию, председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заметил: несмотря на общий запрос общества в завершение войны, никаких реальных признаков готовности России к миру нет.

Напротив, действия Москвы говорят об эскалации. В частности, МИД РФ официально заявил об отмене моратория на размещение ракет средней и малой дальности. Это фактически возвращение к логике Холодной войны, ведь именно отказ от такого оружия в свое время стал символом глобальной деэскалации.

Лукашук подчеркнул, что стоит реально оценивать ситуацию: даже если огонь будет прекращен, это не обязательно означает мир. В истории уже были примеры затяжных войн, заканчивавшихся истощением сторон, а не политическим компромиссом:

Корейская война: боевые действия прекратились в 1951 году, но переговоры продолжались еще два года безрезультатно. Формального мира между Севером и Югом до сих пор нет.

• Ирано-иракская война (1980–1988): завершилась после восьми лет кровопролитие только из-за истощения ресурсов и мощного международного давления.

"Пока геополитика решает, как и когда эта война закончится, мы держимся вместе. Мы ежедневно следим за ситуацией, поддерживаем военных, медиков, спасателей, волонтеров. Единство – наша главная сила", – подытожил Лукашук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на фоне роста атак украинских беспилотников Россия активно укрепляет противовоздушную оборону вокруг Москвы. Как сообщает телеканал "Настоящее время", вблизи российской столицы разворачивают новые позиции ПВО — преимущественно вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и дублирующей ее "малой бетонки".



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Источник: https://t.me/mykola_lukashuk/20302
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