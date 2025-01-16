Лукашенко заявил о польских отрядах, которые должны атаковать Беларусь

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Slava Kot
Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что Запад якобы планирует захватить приграничный район Белоруссии и отправить туда миротворческие силы. На эти заявления отреагировал белорусский диктатор Александр Лукашенко, заявивший, что в Минске видят, как Польша готовит отряды для вторжения в Беларусь.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Александр Лукашенко во время посещения Минского городского технопарка прокомментировал информацию о якобы создании в Польше центра боевиков под названием "Посполитое рушение". По словам Лукашенко, оппозиционно настроенные белорусы скрылись в Польше и якобы готовятся к нападению на Беларусь.
Белорусский диктатор считает, что США используют поляков для уничтожения Европы и заявил, что Польшу ждет судьба Украины в будущем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко один из лидеров рейтинга, к кому украинцы относятся с недоверием.
Также "Комментарии" писали, что Лукашенко назвал новую цель своей жизни и выразил готовность передать власть новому поколению.
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