Лукашенко заявил о польских отрядах, которые должны атаковать Беларусь

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что Запад якобы планирует захватить приграничный район Белоруссии и отправить туда миротворческие силы. На эти заявления отреагировал белорусский диктатор Александр Лукашенко, заявивший, что в Минске видят, как Польша готовит отряды для вторжения в Беларусь.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко во время посещения Минского городского технопарка прокомментировал информацию о якобы создании в Польше центра боевиков под названием "Посполитое рушение". По словам Лукашенко, оппозиционно настроенные белорусы скрылись в Польше и якобы готовятся к нападению на Беларусь.

"Прошу милости, попробуйте. Потом не обижайтесь. Мы видим, что они готовят там отряды и прочее. Давно видим. Но они не думают, что эти отряды против Беларуси будут воевать. Они на территории Польши и оружие еще могут использовать против поляков", – сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор считает, что США используют поляков для уничтожения Европы и заявил, что Польшу ждет судьба Украины в будущем.

"Нам не надо переживать за поляков и за все, что у них происходит. Это обычная болтовня. Это танец под американцев. Американцы сейчас, чтобы уничтожить Европу, а это их цель, при Трампе это усилится, используют поляков. Будет как с Украиной. Не дай бог, конечно", — добавил Лукашенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко один из лидеров рейтинга, к кому украинцы относятся с недоверием.

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко назвал новую цель своей жизни и выразил готовность передать власть новому поколению.