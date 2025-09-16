Лукашенко задумал хитрый план с Трампом: стало известно о циничной игре диктатора

С 12 сентября на территории Беларуси проходят российско-белорусские учения "Запад-2025". Как сообщает Reuters, на одном из этапов маневров были замечены американские военные офицеры, хотя официального подтверждения этой информации пока нет. Свою оценку ситуации дал военный аналитик и боец Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что подобные учения иногда открыты для наблюдателей из иностранных стран, однако участие американских офицеров в данном конкретном случае выглядит неоднозначно.

" Обычно на такие события приглашают представителей вооруженных сил соседних государств. Учитывая нынешнюю ситуацию, Украина в этот круг, разумеется, не входит", — отметил Мусиенко.

Он также отметил, что в рамках учений активно используется инфраструктура Калининградской области, где среди прочего имитируются боевые действия против условного морского десанта.

"Было бы странно, если бы военные США или НАТО действительно присутствовали на таких маневрах. Ведь там отрабатываются сценарии, прямо угрожающие Польше, Литве и другим странам Альянса. Возникает вопрос — с какой целью они могли там присутствовать", — добавил эксперт.

Кроме того, Мусиенко подчеркнул, что Москва активизировалась в Калининградском направлении, а сама Беларусь все чаще использует совместные учения с РФ для передачи политических сигналов Западу.

"Нельзя исключать, что Лукашенко готовит для себя запасной вариант развития событий. Если он увидит, что Путин окончательно теряет контроль и проигрывает войну, то может попытаться развернуться в сторону США и Европы. Именно для этого ему может понадобиться такой план Б", — предположил Мусиенко.

Как уже писали "Комментарии", румынский президент Никушор Дан заявил, что в настоящее время Бухарест не поддерживает идею введения бесполетной зоны над территорией Украины. В эфире телеканала Antena 3 он пояснил, что, хотя страна не исключает возможности изменить свою позицию в будущем, пока не видит оснований для такого шага.