Лукашенко вступит в войну в Украине: озвучен опасный прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко вступит в войну в Украине: озвучен опасный прогноз

Директор Центра политического анализа и прогнозирования подчеркнул, что Запад и Украина практически не конкурируют за влияние в Беларуси.

16 сентября 2025, 14:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Серьезных угроз для Украины в случае потепления отношений между США и Беларусью пока не наблюдается. Если эти изменения действительно произойдут, американская сторона сможет создать условия, исключающие привлечение Беларуси к военным действиям. Такое мнение высказал доктор политических наук, руководитель Центра анализа и прогноза Павел Усов.

Лукашенко вступит в войну в Украине: озвучен опасный прогноз

Фото: из открытых источников

В то же время, он обратил внимание на значительное влияние России на Минск. Даже операция с дронами продемонстрировала, что гарантировать 100% отсутствие участия Беларуси в войне или других конфликтах в будущем очень сложно.

Усов также подчеркнул активную интеграцию России и Белоруссии, особенно в сфере спецслужб. В прошлом году был обнародован "секретный" план Москвы по Беларуси до 2030 года, предусматривающий полную интеграцию вооруженных сил и их подчинение российскому командованию. Это позволит контролировать около 40 тысяч военных с потенциалом расширения до 100 тысяч и резервом в 500 тысяч, создавая мощный инструмент давления на Украину и НАТО, а также возможность размещения российских войск.

По словам Усова, ни одно "потепление" в отношениях с США не сможет предоставить полных гарантий безопасности. Такие изменения будут носить ограниченный характер и не повлияют на стратегические, геополитические или серьезные экономические вопросы. В то же время российское военное присутствие будет только усиливаться. Поэтому необходимо понимать, что Беларусь будет оставаться ресурсом России до тех пор, пока будет существовать сама РФ.

Как уже писали "Комментарии", украинские защитники продолжают успешно вытеснять врага с нашей территории. Общие потери российских войск уже превысили миллион человек.



Источник: https://glavred.net/world/belarus-resurs-rf-ekspert-sdelal-trevozhnoe-zayavlenie-o-vovlechenii-minska-v-voynu-10698509.html
