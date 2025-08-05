Лукашенко и Путин готовят страшную опасность для Украины: тревожный сценарий

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Клименко Елена
Россия вместе с Беларусью регулярно организуют совместные военные учения, в том числе такие масштабные как "Запад-2025", "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025". По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, во время этих учений армии обеих стран главным образом сосредоточены на тренировках наступательных операций.
Наступление из Беларуси. Фото: УНИАН
Как отмечает эксперт, хотя в программе предусмотрены также и оборонные действия, приоритет все же отдается наступлению. Белорусские военные вместе с российскими прорабатывают полный спектр боевых сценариев, однако акцент остается именно на прорыве линий противника и развитии наступления.
Кроме того, по словам аналитика, среди элементов учений предусмотрено и десантирование с воздуха. В то же время, он отметил, что этот вид операций не продемонстрировал своей эффективности с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Портал "Комментарии" уже писал , что российский правитель Владимир Путин, похоже, заинтересован в переговорах исключительно с американским лидером Дональдом Трампом, игнорируя как Украину, так и европейских партнеров, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем видео "Климкин объясняет" на YouTube.