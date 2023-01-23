Лучшие западные врачи следят за здоровьем Путина: появились новые подробности о его состоянии

Лучшие западные врачи следят за здоровьем российского президента Владимира Путина. Именно поэтому он до сих пор жив, а война продолжается и сейчас. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью Delfi .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Журналист во время интервью спросил, могут ли в украинской разведке подтвердить слухи, что Путин совсем скоро умрет. И рассказал историю, как еще в нулевые годы генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал СМИ, что Владимир Путин серьезно болен.

"К сожалению, Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих пор живет. Лечили бы российские — все бы закончилось быстрее", — сказал Вадим Скибицкий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин все чаще выпускает "двойника" . Владимир Путин боится за свое здоровье все чаще выпускает "двойника" из-за ослабления иммунитета. В России ходили слухи, что 70-летний Путин болен раком, ранней стадией болезни Паркинсона и другими заболеваниями, включая шизоаффективное расстройство. СМИ сослались на телеграмм-канал, который будто бы следит за Путиным и имеет связи с его окружением и охранниками. Руководитель Кремля проходит курс лечения препаратами, которые могут иметь следующие побочные эффекты: вызывают слабость, головокружение, отсутствие аппетита, что не наилучшим образом сказывается на его психоэмоциональном состоянии. Мол, поэтому российский диктатор стал молчаливым и почти никого не принимает лично, при этом выглядя "глубоко обеспокоенным в последние дни". Потому Путин, похоже, собирается рискнуть, если не уйти ва-банк, "подняв ставки до критического уровня". Также канал сообщает, что Путин боится какой-либо инфекции, даже той, которая легко лечится.

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