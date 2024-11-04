На современном поле боя операторы дронов стали одними из самых эффективных солдат, способными с точностью снайпера доставлять взрывчатку на расстояние, которую раньше могла покрыть только артиллерия.

Дроны на фронте

В Украине эти пилоты беспилотников создали нейтральную зону перед линией фронта, что помогло умерить массированное наступление российских войск. Как отмечает The Wall Street Journal, именно операторы дронов остановили врага, нанеся ему значительные потери, даже несмотря на численное и техническое преимущество.

Одним из таких операторов является 29-летний Александр Дахно из 47-й отдельной механизированной бригады. Он рассказал, что за полтора года уничтожил около 300 российских окупантов — это почти вдвое больше, чем количество жертв, предписанных самому смертоносному американскому снайперу Крису Кайлу. У некоторых из коллег Дахна есть еще более высокие результаты.

Украина стала первой страной, интегрировавшей подразделения дронов в состав большинства своих бригад. Там эти подразделения создают собственные техноцентры и мастерские для производства боеприпасов, обеспечивая инновационные решения на поле боя.

Хотя Россия выпускает большое количество дронов, Украина имеет преимущество благодаря опытным операторам и лучшим технологиям. Инновационное применение малых дронов стало ключевым фактором с тех пор, как в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение.

WSJ также подчеркивает, что большинство операторов дронов раньше не имели военного опыта. Да, Александр Дахно, который в детстве увлекался видеоиграми и не раз слышал от мамы жалобы на длительные игровые сессии, теперь направляет дроны, оснащенные бомбами, точно в цели. Недавно он разрушил школьное здание, где скрывались кафиры.

По словам WSJ, за достижениями лучших операторов дронов стоят организации, функционирующие как технологические стартапы, где инновации, логистика, связь и тактика являются ключевыми составляющими их успеха.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска получили от Путина новые задачи.



