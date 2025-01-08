Лучше написать письмо, объяснив причины отсутствия: как не получить штраф за неявку по повестке

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Недилько Ксения
В комментарии Телеграфу Адвокат Приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев рассказал , что даже если повестка не была вручена непосредственно в руки, а, например, доставлена Укрпочтой, ТЦК все равно может составить постановление о штрафе, если человек не явился по повестке.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
По его словам, если человек получил повестку, но не можете прийти в ТЦК, лучше написать письмо, объяснив причины.
Поэтому если вы получили повестку и не можете прийти в ТЦК, лучше написать письмо, объяснив причины.
Сейчас ТЦК налагает множество штрафов. Это реально отражается на судебной практике. Но в общем-то штрафа можно избежать, если написать письмо и объяснить, почему не можете явиться.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в случае бронирования через портал "Дия" отсрочка оформляется автоматически, если оно происходит другим способом, предприятие еще должно предоставить ТЦК соответствующие документы.
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