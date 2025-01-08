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Лучше написать письмо, объяснив причины отсутствия: как не получить штраф за неявку по повестке

Юрист рассказал, как не получить штраф, если не можешь явиться по повестке

8 января 2025, 15:58
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Недилько Ксения

В комментарии Телеграфу Адвокат Приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев рассказал , что даже если повестка не была вручена непосредственно в руки, а, например, доставлена Укрпочтой, ТЦК все равно может составить постановление о штрафе, если человек не явился по повестке.

Лучше написать письмо, объяснив причины отсутствия: как не получить штраф за неявку по повестке

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По его словам, если человек получил повестку, но не можете прийти в ТЦК, лучше написать письмо, объяснив причины.

"Рассылка повесток часто осуществляется через Укрпочту. Поэтому, даже если повестка не была вручена непосредственно в руки, ТЦК может составить постановление о штрафе, если окажется, что человек не явился по повестке. Штраф налагается даже если у человека есть инвалидность. Ведь они рассматривают факт неявки, а не инвалидность", – объясняет адвокат.

Поэтому если вы получили повестку и не можете прийти в ТЦК, лучше написать письмо, объяснив причины.

"Человек должен сообщить и иметь объективные причины для неявки. Многие относятся к повесткам почтой, как к чему-то неважному: мол, не пришел — и ничего страшного. Сейчас ТЦК налагает множество штрафов. Это реально отражается на судебной практике. Но в общем-то штрафа можно избежать, если написать письмо и объяснить, почему не можете явиться", — отмечает Лихачев.

Сейчас ТЦК налагает множество штрафов. Это реально отражается на судебной практике. Но в общем-то штрафа можно избежать, если написать письмо и объяснить, почему не можете явиться.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в случае бронирования через портал "Дия" отсрочка оформляется автоматически, если оно происходит другим способом, предприятие еще должно предоставить ТЦК соответствующие документы.



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