Лубинец заявил о начале Третьей мировой и посоветовал миру искать новые подходы

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Ткачик Олеся
Третья мировая война уже началась, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, с одной стороны, в этой войне находятся страны, которые воюют против Украины. Это, говорит омбудсмен, страны диктаторских режимов – Россия, Беларусь, Иран, Северная Корея и страны, которые сознательно помогают РФ избежать санкций или покупают в больших объемах российскую нефть и газ. С другой стороны, это страны демократического выбора: Украина и все, кто ей помогает.
Миру нужно стать более решительным
Кроме того, Лубинец считает, что война в Украине и конфликт в Израиле имеют много общего.
Поэтому, по его мнению, мир должен отойти от практики "глубокого беспокойства" и начать действовать решительно.
Напомним, "Комментарии" писали, что несмотря на то, что сейчас РФ увязла в войне с Украиной, страны Запада серьезно обеспокоены , что россияне могут напасть и на них. Очередной материал на этот счет опубликовало издание The Times, отмечая, что НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе. Вместе с тем, эксперты не исключают, что Россия действительно может решиться на удар в случае проигрыша Украины.
"Комментарии" писали о том, что Запад тайно готовится к войне с РФ , которая уже может состояться летом. Именно поэтому и проводит наибольшее со времен "холодной войны" обучение войск НАТО, которые, собственно, отрабатывают свои действия в случае нападения России.
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