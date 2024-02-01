logo

BTC/USD

42032.84

ETH/USD

2263.71

LTC/USD

66.08

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Лубинец заявил о начале Третьей мировой и посоветовал миру искать новые подходы
commentss НОВОСТИ Все новости

Лубинец заявил о начале Третьей мировой и посоветовал миру искать новые подходы

Миру пора отказаться от политики «глубокой обеспокоенности» и активно реагировать на агрессию против демократических стран, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, пишут «Комментарии»

сегодня, 13:34
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:








Третья мировая война уже началась, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, с одной стороны, в этой войне находятся страны, которые воюют против Украины. Это, говорит омбудсмен, страны диктаторских режимов – Россия, Беларусь, Иран, Северная Корея и страны, которые сознательно помогают РФ избежать санкций или покупают в больших объемах российскую нефть и газ. С другой стороны, это страны демократического выбора: Украина и все, кто ей помогает.

Лубинец заявил о начале Третьей мировой и посоветовал миру искать новые подходы

Миру нужно стать более решительным

Кроме того, Лубинец считает, что война в Украине и конфликт в Израиле имеют много общего.

"То, что происходит в Израиле, – продолжение войны против Украины. Агрессоры – те же. Террористов обучала ППК "Вагнера", оружие поставляет Иран. Северная Корея уже напрямую продает ракеты – у нас есть официально зафиксированные факты, когда произошел обстрел Харькова",
– подчеркнул омбудсмен.

Поэтому, по его мнению, мир должен отойти от практики "глубокого беспокойства" и начать действовать решительно.

"Какая реакция со стороны мира? Снова глубокая обеспокоенность? Снова успокоение себя, что "мы не можем ничего сделать"? Ищите новые подходы. Мы, украинцы, продолжим воевать за себя и за вас. Вы, когда нам помогаете, помогаете и себе. Потому что пока русские и остальные воюют у нас — они заняты нашей армией. А когда, не дай Бог, это закончится, они пойдут дальше"
, – подчеркнул Лубинец.

Напомним, "Комментарии" писали, что несмотря на то, что сейчас РФ увязла в войне с Украиной, страны Запада серьезно обеспокоены , что россияне могут напасть и на них. Очередной материал на этот счет опубликовало издание The Times, отмечая, что НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе. Вместе с тем, эксперты не исключают, что Россия действительно может решиться на удар в случае проигрыша Украины.

"Комментарии" писали о том, что Запад тайно готовится к войне с РФ , которая уже может состояться летом. Именно поэтому и проводит наибольшее со времен "холодной войны" обучение войск НАТО, которые, собственно, отрабатывают свои действия в случае нападения России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости