Лубинец заявил о начале Третьей мировой и посоветовал миру искать новые подходы



















Третья мировая война уже началась, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, с одной стороны, в этой войне находятся страны, которые воюют против Украины. Это, говорит омбудсмен, страны диктаторских режимов – Россия, Беларусь, Иран, Северная Корея и страны, которые сознательно помогают РФ избежать санкций или покупают в больших объемах российскую нефть и газ. С другой стороны, это страны демократического выбора: Украина и все, кто ей помогает.

Миру нужно стать более решительным

Кроме того, Лубинец считает, что война в Украине и конфликт в Израиле имеют много общего.

"То, что происходит в Израиле, – продолжение войны против Украины. Агрессоры – те же. Террористов обучала ППК "Вагнера", оружие поставляет Иран. Северная Корея уже напрямую продает ракеты – у нас есть официально зафиксированные факты, когда произошел обстрел Харькова",

– подчеркнул омбудсмен.

Поэтому, по его мнению, мир должен отойти от практики "глубокого беспокойства" и начать действовать решительно.

"Какая реакция со стороны мира? Снова глубокая обеспокоенность? Снова успокоение себя, что "мы не можем ничего сделать"? Ищите новые подходы. Мы, украинцы, продолжим воевать за себя и за вас. Вы, когда нам помогаете, помогаете и себе. Потому что пока русские и остальные воюют у нас — они заняты нашей армией. А когда, не дай Бог, это закончится, они пойдут дальше"

, – подчеркнул Лубинец.

Напомним, "Комментарии" писали, что несмотря на то, что сейчас РФ увязла в войне с Украиной, страны Запада серьезно обеспокоены , что россияне могут напасть и на них. Очередной материал на этот счет опубликовало издание The Times, отмечая, что НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе. Вместе с тем, эксперты не исключают, что Россия действительно может решиться на удар в случае проигрыша Украины.

"Комментарии" писали о том, что Запад тайно готовится к войне с РФ , которая уже может состояться летом. Именно поэтому и проводит наибольшее со времен "холодной войны" обучение войск НАТО, которые, собственно, отрабатывают свои действия в случае нападения России.



