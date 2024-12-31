Лубинец обсудил с омбудсменкой РФ возможность взаимных визитов в военнополенные

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой в Беларуси. В ходе переговоров они обсудили вопросы взаимного посещения военнопленных с обеих сторон для улучшения условий их содержания, а также инициативу России по созданию смешанных медицинских комиссий по репатриации тяжело раненых и больных.

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"Вчера, кроме положительных новостей, я разговаривал с Татьяной Москальковой, российской омбудсменкой, на территории Беларуси. Мы обсудили обмен пленными, в том числе военными, которых удалось вернуть в рамках последнего обмена", — написал Лубинец в своем сообщении.

Он подчеркнул важность обсуждения условий содержания пленных, наличия медицинской помощи и возможности посещения мест содержания представителями Международного комитета Красного Креста. раненых и больных.

"Также мы затронули тему возвращения гражданских лиц, воссоединение семей и реализации других гуманитарных инициатив", — добавил он.

Лубинец отметил важность соблюдения принципов Женевских конвенций и прав человека, которые являются приоритетом для Украины.

"Этот вопрос я поднимаю на каждой встрече!", — отметил он.

В рамках 11-го обмена 2024 года из российского плена были освобождены 189 украинцев, среди которых защитники Мариуполя и острова Змеиный. Уволенные включают 173 рядовых и сержантов, 14 офицеров и 2 гражданских лица. 30 декабря 11 бойцов бригады "Азов", защищавших Мариуполь и находившихся в плену почти 3 года, вернулись домой.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Россия готова провести обмен 630 военнопленных с Украиной и приступить к подготовке дальнейших обменов, сообщила представитель МИД Мария Захарова на пресс-конференции.