Логистика ВСУ под угрозой: Россия хочет захватить важный город

Российская стратегическая наступательная операция продолжается непрерывно, и это подтверждается расположением сил вдоль линии фронта. Об этом заявил директор программ по безопасности Центра глобалистики Павел Лакийчук в эфире телеканала Киев24.

Наступление РФ (фото из открытых источников)

По его словам, наступательная кампания, которая началась еще в начале 2024 года, до сих пор не завершена.

"Россияне продолжают, с определенными модификациями, выполнять задачи, которые на них возложили. Направление главного удара понятно, цели и задачи тоже понятны – это Донбасс, это агломерация Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск", – отметил эксперт.

Лакийчук также отметил, что главная цель России на Покровском направлении — это взятие Покровска и перерезание логистических путей Вооруженных сил Украины.

По мнению аналитика, в этот момент начинается новый этап операции – Константиновский.

"РФ стремится поставить под угрозу нашу группировку сил на Торецком направлении и на направлении Временного Яра, ну и начать наступление на Константиновку", – резюмировал Лакийчук.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда действительно удастся остановить войну в Украине. Надежды на смену фазы войны были напрасны с самого начала, об этом заявил военный эксперт Роман Свитан. По его словам, говорить о заморозке конфликта на столь масштабном фронте просто нереально.

Свитан подчеркнул, что линия фронта в настоящее время достигает 1500 километров, и по обе стороны на ней сосредоточено более 600 тысяч военных. В таких обстоятельствах остановить боевые действия за короткий срок невозможно. Реальное прекращение войны возможно только тогда, когда Украина возобновит контроль над всеми территориями в пределах границ 1991 года.