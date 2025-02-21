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Логистика оккупантов: враг наладил железную дорогу и перегоняет уголь теперь поездами

Оккупанты наладили логистику по железной дороге

сегодня, 11:16
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Недилько Ксения

Россияне окончательно расчистили и восстановили железнодорожное сообщение между Иловайском и Оленевкой, дополнительно к ветке Ростов-Мариуполь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации и экс-советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

Логистика оккупантов: враг наладил железную дорогу и перегоняет уголь теперь поездами

Логистика оккупантов

Только вчера зафиксирован поезд из 88 грузовых вагонов с углем на Мариуполь-сортировочную и далее в порт.

Значительную часть участка электрифицировано, что позволило задействовать электровозы. Электровозы изъяты с хранения на станции Асланова возле Мариуполя (в частности, но не исключительно)", – отмечает Андрющенко.

Следующий участок, который уже отремонтирован и готовится к запуску в марте – Волноваха-Угледар-Розовка. Это замыкающее кольцо железнодорожного сообщения Ростов-на-Дону – Джанкой ( ТОТ АР Крым), включая в себя:

Донецкая область : Мариуполь-Волновах а- Донецк-Угледар

Запорожская область: Розовка-Токмак-Бердянск-Мелитополь

"Единственным путем перерезания российской логистики остаются мосты и сооружения, виадуки и /или тотальный военный контроль с поражением, что не будет позволять проходить поездам определенными участками по образцу Бердянско-Токмакских операций СОУ", – пишет Андрющенко.


Логистика оккупантов: враг наладил железную дорогу и перегоняет уголь теперь поездами - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская армия пытается продвинуться к границе Днепропетровщины. В направлении Успеновки, с ночи и по настоящее время, враг штурмует позиции украинских войск на разных типах транспорта, от мотоциклов до БМП, с привлечением большого количества пехоты. Об этом сообщает боец Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".



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