Логистика оккупантов: враг наладил железную дорогу и перегоняет уголь теперь поездами

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Россияне окончательно расчистили и восстановили железнодорожное сообщение между Иловайском и Оленевкой, дополнительно к ветке Ростов-Мариуполь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации и экс-советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.
Логистика оккупантов
Только вчера зафиксирован поезд из 88 грузовых вагонов с углем на Мариуполь-сортировочную и далее в порт.
Значительную часть участка электрифицировано, что позволило задействовать электровозы. Электровозы изъяты с хранения на станции Асланова возле Мариуполя (в частности, но не исключительно)", – отмечает Андрющенко.
Следующий участок, который уже отремонтирован и готовится к запуску в марте – Волноваха-Угледар-Розовка. Это замыкающее кольцо железнодорожного сообщения Ростов-на-Дону – Джанкой ( ТОТ АР Крым), включая в себя:
Донецкая область : Мариуполь-Волновах а- Донецк-Угледар
Запорожская область: Розовка-Токмак-Бердянск-Мелитополь
Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская армия пытается продвинуться к границе Днепропетровщины. В направлении Успеновки, с ночи и по настоящее время, враг штурмует позиции украинских войск на разных типах транспорта, от мотоциклов до БМП, с привлечением большого количества пехоты. Об этом сообщает боец Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".
Новости