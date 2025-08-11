Литва стягивает войска к границе: о чем это свидетельствует

С 11 по 22 августа в Литве, вблизи границы с Беларусью, будут проходить военные учения Aršus vilkas 2025 ("Февраль волк 2025"). Их проведение совпадает по времени с сообщениями о опрокидывании российских войск на белорусскую территорию, пишет Delfi со ссылкой на литовскую армию.

Литва стягивает войска к границе

В маневрах примут участие около 350 военнослужащих и 50 единиц техники. Организатором выступает батальон Geležinis Vilkas ("Железный волк") пехотной бригады имени великого князя Литовского Альгирдаса. Основные этапы учений пройдут в Варенском районе, непосредственно граничащем с Беларусью и на полигоне Гайжюнай.

Программа предусматривает отработку оборонных операций в населенных пунктах с использованием боевых машин пехоты Vilkas и другой бронетехники. Вторая неделя учений будет посвящена ротным боевым стрельбам на полигоне в Гайжюнай.

Литовские военные предупреждают местных жителей об использовании громкоговорителей, имитационных боеприпасов, пиротехнических зарядов и активном движении военной техники по дорогам, пролегающим вблизи белорусской границы.

Эти учения рассматриваются как демонстрация готовности Литвы реагировать на любые потенциальные угрозы со стороны соседних государств, а также как элемент сдерживания в рамках оборонной политики НАТО на восточном фланге.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что массовое заболевание детей в летнем лагере на Львовщине вызвал норовирус, источником которого стала вода из кулера. Об этом сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко.