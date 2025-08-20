Литва готова помочь Украине военной силой: чем именно

Рубрики
Ткачова Марія
Литва готова поучаствовать в возможной миротворческой миссии в Украине как военным контингентом, так и техническим обеспечением. Об этом президент страны Гитанас Науседа сообщил в интервью литовскому телеканалу TV3.
Союз Литвы и Украины
По его словам, Вильнюс может сделать столько, сколько позволит мандат Сейма, предоставив как солдат, так и военную технику. В то же время Науседа отметил, что отправка военных — только одна из возможных форм участия, а окончательный формат помощи будет определен в рамках работы так называемой Коалиции желающих.
"Возможно, от нас не потребуется именно отправка войск. Иногда важнее создать другие возможности, предоставить то, что действительно необходимо партнерам в конкретный момент", — отметил президент.
Таким образом, Литва подтвердила готовность внести весомый вклад в гарантии безопасности Украины, оставляя открытыми все варианты — от военного присутствия до предоставления оборудования и другой поддержки.