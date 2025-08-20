Литва готова помочь Украине военной силой: чем именно

Литва готова поучаствовать в возможной миротворческой миссии в Украине как военным контингентом, так и техническим обеспечением. Об этом президент страны Гитанас Науседа сообщил в интервью литовскому телеканалу TV3.

Союз Литвы и Украины

По его словам, Вильнюс может сделать столько, сколько позволит мандат Сейма, предоставив как солдат, так и военную технику. В то же время Науседа отметил, что отправка военных — только одна из возможных форм участия, а окончательный формат помощи будет определен в рамках работы так называемой Коалиции желающих.

"Возможно, от нас не потребуется именно отправка войск. Иногда важнее создать другие возможности, предоставить то, что действительно необходимо партнерам в конкретный момент", — отметил президент.

Таким образом, Литва подтвердила готовность внести весомый вклад в гарантии безопасности Украины, оставляя открытыми все варианты — от военного присутствия до предоставления оборудования и другой поддержки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Европейском Союзе возобновили дискуссию вокруг резонансной инициативы Chat Control, которая предусматривает массовое сканирование частных сообщений граждан. По данным Brussels Signal, окончательное решение может быть принято уже 14 октября этого года.

С 1 июля 2025-го председательство в Совете ЕС перешло в Данию, и именно Копенгаген снова вынес законопроект на повестку дня. Формально документ направлен на борьбу с распространением материалов сексуального насилия над детьми (CSAM). Ключевым механизмом предлагается внедрение так называемого client-side scanning – технологии, которая будет проверять сообщения еще до момента их шифрования. Фактически это означает разрушение системы end-to-end encryption, которая гарантирует полную конфиденциальность переписки.



