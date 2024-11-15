Лишение водительских прав за неявку по повестке: в Минобороны прокомментировали

Информация, распространенная в некоторых СМИ об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке, не соответствует действительности. На практике, лишить водительского удостоверения из-за такой неявки не могут. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минобороны Украины.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Однако закон предусматривает следующее:

Временное ограничение права управления применимо к гражданам, уклоняющимся от исполнения воинского долга, только по решению суда.

Для этого:

Территориальный центр комплектования должен обратиться в суд с исковым заявлением, если гражданин игнорирует требования по исполнению воинского долга.

Процедура подачи иска должна включать в себя детальное описание требований, которые должны быть выполнены, и документальное подтверждение уклонения от обязанностей гражданином.

После рассмотрения искового заявления суд принимает решение о временном ограничении права управления транспортом исключительно при подтверждении факта уклонения и неисполнения гражданином воинской обязанности.

Таким образом, решение о временном ограничении водительских прав принимается только после рассмотрения дела в суде и при подтверждении нарушения требований по исполнению воинского долга.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В армию могут мобилизовать людей с ВИЧ и туберкулезом. Пригодность для военной службы для людей с ВИЧ зависит от стадии болезни. Лица с бессимптомным носительством ВИЧ или стабильной болезнью пригодны к военной службе.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона. Лазуткин прокомментировал сообщение нардепа Александра Федиенко, в котором он заявляет, что из-за обновленного приказа Минобороны №402 в ВСУ начали мобилизовывать людей с нарушениями слуха, с психическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом.

"Здесь надо отталкиваться от того, что основным критерием пригодности к военной службе является функциональность человека, определяемая в соответствии с нормативно-правовыми актами. Это означает, что каждый случай оценивается отдельно в зависимости от состояния здоровья и специфики заболеваний", — сказал Лазуткин.