Лишь три в мире: Буданов назвал страны с опытом ведения современной войны

Начальник Главного управления разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время три страны мира получили опыт ведения войны в современном мире с использованием всех доступных средств на поле боя. По его словам, кроме Украины и России в этот список также входит Северная Корея, которая помогает Кремлю.

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников

Кирилл Буданов в интервью The Japan Times рассказал об опасности участия КНДР на стороне России в войне против Украины.

"Сейчас в мире только три страны с опытом ведения современной войны на очень длинной линии фронта с использованием практически всех доступных обычных средств — это Украина, Россия и Северная Корея", — сказал Буданов.

Как объясняет глава ГУР, опыт, полученный на войне в Украине, северокорейские солдаты передают армии КНДР, которая насчитывает 1,3 миллиона человек. Кроме того, Москва в обмен на оружие Северной Кореи предоставляет военные технологии Пхеньяну. По словам Буданова, это "отрицательно влияет на безопасность в Тихоокеанском регионе".

"Кремль оплачивает всю военную технику и войска. Это десятки миллиардов долларов, а для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги", – сказал Буданов.

Как указывает разведка Украины, Северная Корея обеспечивает 40% потребностей российской армии в боеприпасах калибра 122 мм и 152 мм. Кроме того, армия РФ получила от КНДР сотни единиц артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня и ракет.

Буданов объясняет, что хотя в начале северокорейское оружие показывало низкую эффективность, однако россияне усовершенствовали его и устранили недостатки. В качестве примера Буданов привел ракеты КН-23 с дальностью стрельбы 690 километров, которые стали более точными после модернизации россиянами.

Кроме того, Буданов добавил, что Россия отправила своих специалистов в КНДР, чтобы научить северокорейскую армию использовать боевые беспилотники, современные системы ПВО, а также помочь Северной Корее в налаживании производства "шахедов".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что HIMARS уничтожил корейскую суперпушку Ким Чен Ына на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что КНДР пригрозила США прямой военной конфронтацией.