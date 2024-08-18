Лишь одна "дружественная" к России страна поддержала Путина и осуждает Украину из-за боев в Курской области

Россия впервые со Второй мировой войны столкнулась с ситуацией вторжения на свою территорию. Однако оказалось, что "друзья" Путина не спешат выражать поддержку России и осуждать Украину за военную операцию на территории РФ. Только одна страна критикует Украину за бои в Курской области.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спустя почти две недели с момента прорыва российской границы и начала боев в Курской области только Сирия выразила поддержку российскому диктатору Владимиру Путину. В стране заявили, что осуждают "агрессию", которая бы не произошла "без коллективной поддержки Запада". Сирия постоянно поддерживает Россию, это связано с тем, что российский диктатор спас Башара Асада от потери власти и, возможно, смерти во время гражданской войны в стране.

Еще один российский "друг" с которым Путин договаривался о "безграничном партнерстве" — Китай, отреагировал на бои в Курской области тем, что "обратил внимание на сложившуюся ситуацию", а также призвал придерживаться деэскалации.

Страны члены ОДКБ, который также называют российским аналогом НАТО, не осудили действия ВСУ. В организации указали, что следят за ситуацией в Курской области и реализуют все процедуры, если "Россия обратится с просьбой о военной помощи".

Северная Корея и другие "друзья" Путина не комментировали ситуацию в Курской области или не осуждали Украину за вторжение на территорию России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Венгрии на бои в Курской области.

Также "Комментарии" писали о заявлении белорусского диктатора Александра Лукашенко, пригрозившего Украине после боев в Курской области.