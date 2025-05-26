Лишь один факт заставит Трампа прибыть на трехстороннюю встречу Путина с Зеленским

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что глава Белого дома Дональд Трамп согласится принять участие в трехсторонней встрече с президентами Украины и России только при условии, что это принесет ему политические дивиденды.

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"Трамп не присоединится к таким переговорам просто так. Он будет взвешивать, получит ли из этого политическую выгоду. Поставьте себя не на место украинцев, а на место самого Трампа. Зачем ему вкладываться в прекращение войны, которое, скорее всего, будет лишь временным? Зачем ему тратить свой политический ресурс и нажимать на Пути? Очевидно, нет. Гарантирует ли ему это Нобелевскую премию или мировое признание? Также — нет, — отметил Климкин .

По его мнению, Трампа будет интересовать только такое соглашение, которое позволит ему заявить: "Это моя победа, и только я мог это сделать". Только полное и окончательное прекращение войны могло бы стать результатом, который соответствует его политическим амбициям.

"Поэтому я не исключаю, что он появится на одной из таких встреч. Это возможно. Но только тогда, когда почувствует в этом политический смысл, выигрыш и персональный эффект. Без этого – вряд ли. Как видим, тема войны в Украине сегодня не среди главных приоритетов во внутренней политике США", — подытожил дипломат.

Как уже писал портал "Комментарии", бывшая советница по национальной безопасности президента Дональда Трампа, Фиона Гилл, считает, что американский лидер стремится к "перезагрузке" отношений между США и Россией. Это желание, по ее словам, прослеживалось еще в первый президентский срок Трампа, когда он активно добивался личной встречи с Владимиром Путиным для обсуждения ключевых тем — от ядерного разоружения до экономических связей.