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Клименко Елена
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что глава Белого дома Дональд Трамп согласится принять участие в трехсторонней встрече с президентами Украины и России только при условии, что это принесет ему политические дивиденды.
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По его мнению, Трампа будет интересовать только такое соглашение, которое позволит ему заявить: "Это моя победа, и только я мог это сделать". Только полное и окончательное прекращение войны могло бы стать результатом, который соответствует его политическим амбициям.
Как уже писал портал "Комментарии", бывшая советница по национальной безопасности президента Дональда Трампа, Фиона Гилл, считает, что американский лидер стремится к "перезагрузке" отношений между США и Россией. Это желание, по ее словам, прослеживалось еще в первый президентский срок Трампа, когда он активно добивался личной встречи с Владимиром Путиным для обсуждения ключевых тем — от ядерного разоружения до экономических связей.
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