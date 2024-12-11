Ликвидируют «центр НАТО»: стало известно, куда РФ может запустить «Орешник»

Российские захватчики почти наверняка готовят нанести по Украине удар ракетой "Орешник", об этом заявил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

Ракета Орешник

"Где именно ? Да где угодно. Очень показательно это должно было быть где-то в районе Львова и потом будут объяснять, что ликвидировали центр НАТО или украинского нацизма. Не верите? Посмотрите на Запорожье и Харьков. Кстати, Запорожье россияне объясняют ликвидацией высокопоставленного чиновника НАТО если что. Никакой больницы там нет", — отметил Андрющенко.

Именно поэтому он считает, что россияне таки ударят по Украине, особенно после того, как получили формальный повод – удар по Таганрогу ракетами ATACMS .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации западных СМИ, Россия может осуществить запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Украине в ближайшие дни. По словам представителей США, этот потенциальный удар, вероятно, преследует цель запугивания, а не достижение переломного момента в боевых действиях. Один из чиновников отметил, что такие действия России носят скорее психологический характер, чем военную эффективность. США внимательно отслеживают развитие событий, поскольку любое дальнейшее использование новых видов вооружений может повлиять на ситуацию в Украине и на реакцию международного сообщества.

Также "Комментарии" рассказывали , что Минобороны РФ подтвердило ночную атаку Украины в Ростовской области и заявили, что готовят ответ. Ведомство утверждает, что по военному аэродрому было выпущено 6 ракет ATACMS, две из которых сбиты, а 4 отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Также Минобороны угрожает ответным ударом по Украине.



