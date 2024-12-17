США не были заранее проинформированы о планируемой ликвидации российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве.

В Москве взорвали генерала. Фото из открытых источников

Как пишет издание AFP, об этом рассказал американский чиновник на условиях анонимности.

Собеседник заверил, что США не знали заранее об операции, в ходе реализации которой погиб российский генерал.

Источник также добавил, что США "не поддерживают такого рода деятельность и не способствуют ей".

Как известно, 17 декабря в столице России в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данным источника украинских медиа, ликвидацию генерала провела СБУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ призвали военное руководство наказать командование 211-й понтонно-мостовой бригады, которое издевалось над военнослужащими. Ситуацию в 211-й бригаде ВСУ прокомментировал заместитель командира бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "О ситуации в 211-й бригаде: конченые пид*р*сы, которые должны быть наказаны максимально жестко. Больше всего в этой истории удивляет, что это продолжалось так долго. И никого в целой бригаде не нашлось с яйцами, кто предоставил бы ситуации огласку раньше", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинских военнослужащих вывели из полуокружения, в котором они оказались южнее города Курахово в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Ребят вывели из "Успеновского кармана". Уже давно было сказано о том, что сделано это, к сожалению, очень поздно", — сообщил военный "Алекс". По словам офицера ВСУ, украинским солдатам приходилось выходить через боевые порядки россиян.