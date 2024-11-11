Лидеры Франции и Великобритании сделали новое заявление по помощи Украине на фоне победы Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердили свою поддержку Киеву в ходе переговоров в Париже. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.

Кир Стармер и Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Офис Макрона сообщил, что оба лидера обсудили ситуацию в Украине в кулуарах состоявшейся 11 ноября церемонии, посвященной годовщине Дня перемирия, положившего конец Первой мировой войне в 1918 году.

"Что касается ситуации в Украине, оба лидера подтвердили свою приверженность тесному сотрудничеству, подчеркнув свою решимость оказывать Украину непоколебимую поддержку столько времени, сколько необходимо для предотвращения агрессивной войны России в Украине", — говорится в заявлении.

СМИ отмечает, победивший на выборах президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал масштаб западной помощи Киеву и обещал быстро положить конец конфликту, не объясняя, как именно. Его победа на президентских выборах на прошлой неделе вызвала обеспокоенность в Киеве и других европейских столицах относительно степени будущей приверженности США помощи Украине.

"Сталкиваясь со спекуляциями относительно возможных позиций или инициатив новой администрации США, я думаю, что мы ни в коем случае не должны делать предварительных выводов и должны дать (администрации) время", — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на Парижском форуме мира.

Барро заявил, что любые инициативы должны гарантировать, что Украина сама определит сроки и условия для участия в переговорном процессе. В то же время, сказал он, западные союзники должны предоставить Киеву все необходимые средства для отпора российским войскам.

"Украина, а за ней и международное сообщество, потеряют слишком много, если Россия навяжет закон сильного", — подчеркнул он.

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