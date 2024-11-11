Лидеры Франции и Великобритании сделали новое заявление по помощи Украине на фоне победы Трампа

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Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердили свою поддержку Киеву в ходе переговоров в Париже. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.
Кир Стармер и Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников
Офис Макрона сообщил, что оба лидера обсудили ситуацию в Украине в кулуарах состоявшейся 11 ноября церемонии, посвященной годовщине Дня перемирия, положившего конец Первой мировой войне в 1918 году.
СМИ отмечает, победивший на выборах президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал масштаб западной помощи Киеву и обещал быстро положить конец конфликту, не объясняя, как именно. Его победа на президентских выборах на прошлой неделе вызвала обеспокоенность в Киеве и других европейских столицах относительно степени будущей приверженности США помощи Украине.
Барро заявил, что любые инициативы должны гарантировать, что Украина сама определит сроки и условия для участия в переговорном процессе. В то же время, сказал он, западные союзники должны предоставить Киеву все необходимые средства для отпора российским войскам.
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