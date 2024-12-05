Лидер КНДР в шоке: после этой информации решил остановить помощь РФ

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын якобы не удовлетворен сотрудничеством с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отмечает политический обозреватель Ростислав Демчук.

Войска КНДР

Сообщается, что Ким Чен Ын якобы очень разочаровался тем, что его войска, отправленные в РФ для войны против Украины, понесут большие потери.

"Разведка дружественного к Украине государства сообщает, что лидер Северной Кореи больше не желает отправлять дополнительные войска в Россию. Источник утверждает: "Несмотря на обещания о вечной дружбе и полной поддержке России в войне против Украины, Ким Чен Ын не планирует оказывать больше помощи в ближайшее время", — отметил Демчук.

Кроме того, сообщается, что лидер Северной Кореи недоволен тем, что северокорейские войска, развернутые на фронте, понесли чрезвычайно большие потери.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что лидер КНДР Ким Чен Ын предоставил диктатору Путину своих военных для ведения войны против Украины. Впрочем, оказалось, что войска лидера КНДР не готовы к войне, они плохо обучены и не представляют серьезной угрозы для Сил обороны. Кроме того, как оказалось, в РФ "не должным образом" относятся к военным из КНДР.

По информации ГУР Минобороны, в Курской области среди находящихся там военных КНДР нарастает недовольство из-за недостаточного объема предоставленной пищи. По данным разведки, решать проблему с голодными северными корейцами Россия отправила в Курщину генерал-майора Мевлютова — заместителя командующего по ресурсному обеспечению Ленинградского военного округа. В разведке отметили, что на месте российский генерал распорядился выдать военнослужащим армии КНДР индивидуальные пайки из продовольственных запасов 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ.



