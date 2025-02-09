Лидер КНДР цинично прокомментировал войну РФ против Украины: что пообещал Путину

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свою "неизменную" поддержку террористической России в войне против Украины. При этом он назвал действия кремлевского диктатора Владимира Путина "справедливым делом", сообщает Reuters со ссылкой на северокорейские СМИ.

Путин и Ким Чен Ын

"Армия и народ КНДР будут неизменно поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией", — заявил Ким Чен Ин.

Кроме того, как отмечает Yonhap, северокорейский лидер также заявил о намерении продолжать развитие ядерного оружия, отметив, что оно не является "разменной монетой", а создано для боевого применения против врагов КНДР.

При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что ядерные силы КНДР не являются предметом торгов или инструментом для получения признания. По словам диктатора, они предназначены для реального боевого использования с целью скорейшего подавления любой попытки вторжения со стороны вражеских сил.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что КНДР всеми возможными силами помогает России вести войну против Украины. В частности, Северная Корея снабжает РФ боеприпасами, ракетами и даже своими солдатами, принимающими участие в боевых действиях в Курской области. Кроме того, ожидается, что уже весной Ким Чен Ын отправит в Россию новое военное пополнение, эти солдаты могут быть использованы в боях на территории Украины.

Вместе с тем, западные аналитики подчеркивают, что без помощи Ирана и КНДР Россия не смогла бы эффективно вести войну в Украине, поскольку уже не имеет для этого ни соответствующих сил, ни средств.



