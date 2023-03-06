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Лицо «русского мира» без украшений: фото Бахмута от аэроразведки "Фалькон"

Украинская аэроразведка показала фото ужасных разрушений, потерпевших город-крепость Бахмут, после прихода россиян.

сегодня, 16:56
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Автор:

Slava Kot

Военные из аэроразведки "Фалькон" сделали подробные снимки улиц Бахмута и ужасных разрушений, потерпевших город-крепость после прихода "русского мира". Кадры обнародовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Голик, вместе с другими волонтерами регулярно помогают подразделению.

Лицо «русского мира» без украшений: фото Бахмута от аэроразведки "Фалькон"

Украинские военные показали фото разрушенного Бахмута

Когда цветущий город сегодня выглядит, как сплошная руина. На снимках видно, что в Бахмуте нет практически ни одной уцелевшей квартиры. Каждое здание получило повреждения из-за артиллерии, ракеты или авиации врага.


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"Был когда-то мирный город, в котором строили и реконструировали школы, сады, дороги. Жили мирные люди. Рождались новые семьи, воспитывали детей. Люди учились, работали, радовались жизни. Здесь когда-то многие думали, что "онижебраты". Гаага ждет", – комментирует Юрий Голик фотографии Бахмута.

Лицо «русского мира» без украшений: фото Бахмута от аэроразведки ”Фалькон” - фото 2
Лицо «русского мира» без украшений: фото Бахмута от аэроразведки ”Фалькон” - фото 3
Лицо «русского мира» без украшений: фото Бахмута от аэроразведки ”Фалькон” - фото 4
Лицо «русского мира» без украшений: фото Бахмута от аэроразведки ”Фалькон” - фото 5
Лицо «русского мира» без украшений: фото Бахмута от аэроразведки ”Фалькон” - фото 6
Лицо «русского мира» без украшений: фото Бахмута от аэроразведки ”Фалькон” - фото 7
Лицо «русского мира» без украшений: фото Бахмута от аэроразведки ”Фалькон” - фото 8
Лицо «русского мира» без украшений: фото Бахмута от аэроразведки ”Фалькон” - фото 9
Лицо «русского мира» без украшений: фото Бахмута от аэроразведки ”Фалькон” - фото 10

Напомним, ранее Юрий Голик поделился видео как артиллерия в команде с аэроразведкой "Фалькон" уничтожает оккупантов в окрестностях Бахмута.



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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/pfbid02QGcvXoYavtY5vRdbshRviBzheMUfKrq6nGn3oKMxXrEwBz6yo6dAPxJuYyXJ8efZl
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