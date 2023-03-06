Лицо «русского мира» без украшений: фото Бахмута от аэроразведки "Фалькон"

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Slava Kot
Военные из аэроразведки "Фалькон" сделали подробные снимки улиц Бахмута и ужасных разрушений, потерпевших город-крепость после прихода "русского мира". Кадры обнародовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Голик, вместе с другими волонтерами регулярно помогают подразделению.
Украинские военные показали фото разрушенного Бахмута
Когда цветущий город сегодня выглядит, как сплошная руина. На снимках видно, что в Бахмуте нет практически ни одной уцелевшей квартиры. Каждое здание получило повреждения из-за артиллерии, ракеты или авиации врага.
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Напомним, ранее Юрий Голик поделился видео как артиллерия в команде с аэроразведкой "Фалькон" уничтожает оккупантов в окрестностях Бахмута.
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