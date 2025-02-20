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Личные данные украинских военных попали к россиянам: подробности

Атаки на аккаунты у Signal могут возрасти за пределами фронта

сегодня, 17:30
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Кречмаровская Наталия

Российские киберпреступники имели доступ к личным данным украинских военных в Signal. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, как это произошло.

Личные данные украинских военных попали к россиянам: подробности

Иллюстративное фото

“Хакеры Sandworm (APT44), подчиняющиеся спецслужбам РФ и работающие с оккупантами на поле боя, связывали учетные записи на захваченных телефонах военных сил обороны с собственными устройствами с помощью функции “связанных устройств”, — пояснили в Центре.

В отчете Google отмечено, что фиксировались случаи, когда хакеры рассылали украинцам вредоносные QR-коды, заражены ссылки на групповые чаты и коды приглашений в Signal. Они автоматически связывали их аккаунт с устройствами противника.

"В Google утверждают, что протокол шифрования Signal надежен, однако после обнаруженных киберугроз мессенджер изменил настройки — добавил еще одну аутентификацию и уведомления о новых подключенных устройствах", — сообщили в Центре.

В Центре противодействия дезинформации добавили, что российские хакеры сломали некоторые аккаунты Signal украинских военнослужащих, чтобы получить доступ к их конфиденциальным перепискам.

Также предупредили, что Google предупреждает о возможности роста подобных атак вне украинского фронта.

Напомним, что Владимир Зеленский, как убежден народный депутат Украины Дмитрий Разумков, допустил ошибку относительно членства Украины в НАТО. По его словам, как писал портал "Комментарии", "приглашение в НАТО" — это ничто, однако Путин получил сигнал для эскалации. Нардеп убежден, что шанс получить членство в Альянсе у Украины была в 2023 году, однако им не воспользовались.




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Источник: https://t.me/spravdi/45118
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