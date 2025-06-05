logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Лезут, как тараканы: россияне уже оккупировали 10 населенных пунктов в Сумской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Лезут, как тараканы: россияне уже оккупировали 10 населенных пунктов в Сумской области

Роман Погорелый говорит, что ситуация в Сумской области достаточно динамична.

сегодня, 18:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Ситуация в Сумской области остается крайне динамичной — российские войска продолжают продвижение вглубь области. Об этом сообщил соучредитель аналитической платформы DeepState Роман Погорелый в комментарии РБК-Украина .

Лезут, как тараканы: россияне уже оккупировали 10 населенных пунктов в Сумской области

Наступление РФ в Сумской области (фото из открытых источников)

По его словам, враг имеет численное преимущество и совершает постоянные штурмы. Украинские воины, несмотря на значительное давление, наносят удары по кафирам FPV-дронами и артиллерией, однако просто не успевают физически уничтожать все волны захватчиков.

"Россияне лезут без остановки, как тараканы", — сказал Погорелый.

Он подчеркнул, что основная цель российской армии – зайти в глубину Сумской области. По состоянию на 5 июня, по данным DeepState, кафиры уже захватили десять населенных пунктов .

"Ситуация меняется буквально каждый час. Сначала оккупанты пытаются зайти, но не могут закрепиться — по ним работают наши силы. Однако впоследствии карта может обновиться, потому что село окажется под контролем РФ", – объяснил аналитик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в купанты меняют тактику штурмов на Сумщине . Оккупанты продолжают продвигаться в Сумской области, при этом меняют тактику штурмов. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Так, геолокационные видеозаписи, опубликованные 4 июня, показывают российских военнослужащих, поднимающих флаг в центре Водолога (к северу от города Сумы), что свидетельствует о том, что российские войска недавно захватили это поселение. Российский военкор приписал захват Водологу подразделениям 1443-го мотострелкового полка России (вероятно, реформированному подразделению советских времен). Российские источники утверждали, что оккупанты захватили Варачино (к северу от города Сумы) и Яблоновку (к северо-востоку от города Сумы), а Министерство обороны России утверждало, что российские войска захватили Кондратовку (к северу от города Сумы).



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/HgQdgqmk_R0
Теги:

Новости

Все новости