Лезут, как тараканы: россияне уже оккупировали 10 населенных пунктов в Сумской области

Ситуация в Сумской области остается крайне динамичной — российские войска продолжают продвижение вглубь области. Об этом сообщил соучредитель аналитической платформы DeepState Роман Погорелый в комментарии РБК-Украина .

Наступление РФ в Сумской области (фото из открытых источников)

По его словам, враг имеет численное преимущество и совершает постоянные штурмы. Украинские воины, несмотря на значительное давление, наносят удары по кафирам FPV-дронами и артиллерией, однако просто не успевают физически уничтожать все волны захватчиков.

"Россияне лезут без остановки, как тараканы", — сказал Погорелый.

Он подчеркнул, что основная цель российской армии – зайти в глубину Сумской области. По состоянию на 5 июня, по данным DeepState, кафиры уже захватили десять населенных пунктов .

"Ситуация меняется буквально каждый час. Сначала оккупанты пытаются зайти, но не могут закрепиться — по ним работают наши силы. Однако впоследствии карта может обновиться, потому что село окажется под контролем РФ", – объяснил аналитик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в купанты меняют тактику штурмов на Сумщине . Оккупанты продолжают продвигаться в Сумской области, при этом меняют тактику штурмов. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Так, геолокационные видеозаписи, опубликованные 4 июня, показывают российских военнослужащих, поднимающих флаг в центре Водолога (к северу от города Сумы), что свидетельствует о том, что российские войска недавно захватили это поселение. Российский военкор приписал захват Водологу подразделениям 1443-го мотострелкового полка России (вероятно, реформированному подразделению советских времен). Российские источники утверждали, что оккупанты захватили Варачино (к северу от города Сумы) и Яблоновку (к северо-востоку от города Сумы), а Министерство обороны России утверждало, что российские войска захватили Кондратовку (к северу от города Сумы).

