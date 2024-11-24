Лежит ли на столе у Путина план войны с НАТО: в Третьей штурмовой сделали заявление

В будущем вполне возможно нападение россиян на одну из стран НАТО. Как передает портал "Комментарии", таким мнением у себя в Telegram поделился майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин (позывной "Мосе").

Максим Жорин. Фото: из открытых источников

Защитник считает, что если бы в Европейском Союзе имели достаточно смелости и решительности, то использовали бы территорию Украины для войны против россиян.

"Нападение РФ на НАТО вполне возможно — думаю, где-то и план такой лежит. Но прямое боевое столкновение между НАТО и рекой почти невозможно, пока есть территория Украины", — отметил офицер.

Максим Жорин добавил, что сейчас государство-агрессор сосредоточено на войне против украинцев, направляя на это все ресурсы.

"Война в Украине не дается РФ так уж легко. Но в дальнейшем, уверен, у них есть планы двигаться в Европу", — отметил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады.

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Военный отметил, сейчас ситуация на фронте более тяжелая, чем весной 2022 года. Как отметил Билецкий, причин для этого много – нехватка личного состава, недостаточный уровень подготовки и тому подобное. Основные проблемы — это еще недостаточный уровень подготовки, мотивации и в определенной степени нехватка ресурсов.

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