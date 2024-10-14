Лейтенанта Олега Ляшко назначили на должность подполковника комбатом

Бывший народный депутат Олег Ляшко, служащий в ВСУ, получил большое "повышение". Об этом сообщил другой военный Денис Ярославский у себя в Фейсбуке, где опубликовал приказ Минобороны о назначении Ляшко Олега Валерьевича командиром батальона беспилотных систем управления одной из бригад ВСУ.

Олег Ляшко. Фото из открытых источников

"Ну вот и мобилизация пойдет по плану и мотивацию ребятам на нуле подниму, особенно тем, кто всю войну по 2-3 линии фронта в сержантах ходит, не имея никакой награды!

А если честно меня всерьез начинает беспокоить происходящее.

Как вам такое продвижение по службе — лейтенант Ляшко А.В. (нужно отдать должное иногда приезжал на ксп и тусовался для отчетности), назначен командиром батальона в одну из бригад (подполковничья должность). Старайтесь", – отметил Ярославский в сообщении.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Рада приняла решение о беглых нардепах: подробности

Верховная Рада Украины поддержала изъятие двух беглых депутатов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава комитетов. Ярого сторонника УПЦ Московского патриархата Дмитрука исключили из комитета правоохранительной деятельности, а обвиняемого в коррупции Одарченко из состава антикоррупционного комитета. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook .

В сообщении говорится, что если с Дмитруком давно все ясно, то многим будет полезно напомнить, кто такой "слуга народа" Одарченко, о котором меньше информации в СМИ.