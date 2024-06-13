Лейтенант ВСУ дал важный совет для операторов дронов: можно погибнуть, если этого не делать

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" раскритиковал действия операторов дронов, которые не выключая трансляцию и совершают посадку беспилотников рядом с собой. Украинский военный объяснил серьезную опасность подобных действий.



Оператор дронов. Фото из открытых источников

Украинский военный удивился действиям некоторых операторов беспилотников, о чем рассказал в социальных сетях.

"Смотря стримы с мавиков, я немножко лицо завалил, что на третий год войны некоторые "кадры" умудряются сажать в тупую дрон возле себя, даже не выключая трансляцию, что можно даже разглядеть фейс горе-пилота, прямо перед лицом, типа смотрите п*дары, как я хорош", — пишет военный.

Офицер указывает, что россияне могут получить доступ к трансляциям и таким образом определить место нахождения оператора дронов.

"Молодежи просьба обратить на это внимание, а опытным — дать пару советов ребятам, потому что понимать когда на место посадки прилетает несколько снарядов или мин — хреновая практика", — подчеркнул военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный из 3-й ОШБр Максим Жорин дал совет военнообязанным перед их мобилизацией. По его словам, важным для выживания на войне является подготовка военнообязанных, поэтому Жорин советует выбирать самостоятельно подразделения подготовки, чтобы получить обучение высокого уровня.

Также "Комментарии" писал о военном, который рассказал о неожиданной угрозе на фронте. По словам украинского лейтенанта, россияне могут специально оставлять свое вооружение на позициях, предварительно заминировав его. Таким образом, украинцы могут найти российскую трофейную технику и пострадать.