logo

BTC/USD

67735.28

ETH/USD

3509.71

LTC/USD

78.44

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Лейтенант ВСУ дал важный совет для операторов дронов: можно погибнуть, если этого не делать
commentss НОВОСТИ Все новости

Лейтенант ВСУ дал важный совет для операторов дронов: можно погибнуть, если этого не делать

Украинский военный сделал важное замечание для операторов беспилотников, которое может привести к трагическим последствиям на войне.

сегодня, 10:57
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" раскритиковал действия операторов дронов, которые не выключая трансляцию и совершают посадку беспилотников рядом с собой. Украинский военный объяснил серьезную опасность подобных действий.

Лейтенант ВСУ дал важный совет для операторов дронов: можно погибнуть, если этого не делать

Оператор дронов. Фото из открытых источников

Украинский военный удивился действиям некоторых операторов беспилотников, о чем рассказал в социальных сетях.

"Смотря стримы с мавиков, я немножко лицо завалил, что на третий год войны некоторые "кадры" умудряются сажать в тупую дрон возле себя, даже не выключая трансляцию, что можно даже разглядеть фейс горе-пилота, прямо перед лицом, типа смотрите п*дары, как я хорош", — пишет военный.

Офицер указывает, что россияне могут получить доступ к трансляциям и таким образом определить место нахождения оператора дронов.

"Молодежи просьба обратить на это внимание, а опытным — дать пару советов ребятам, потому что понимать когда на место посадки прилетает несколько снарядов или мин — хреновая практика", — подчеркнул военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный из 3-й ОШБр Максим Жорин дал совет военнообязанным перед их мобилизацией. По его словам, важным для выживания на войне является подготовка военнообязанных, поэтому Жорин советует выбирать самостоятельно подразделения подготовки, чтобы получить обучение высокого уровня.

Также "Комментарии" писал о военном, который рассказал о неожиданной угрозе на фронте. По словам украинского лейтенанта, россияне могут специально оставлять свое вооружение на позициях, предварительно заминировав его. Таким образом, украинцы могут найти российскую трофейную технику и пострадать.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости