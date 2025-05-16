Летом мира не будет: озвучен опасный сценарий Путина для Украины

Несмотря на дипломатические усилия, приложенные Украиной во время переговоров в Турции по достижению мира, вероятность того, что боевые действия прекратятся летом, остается очень низкой. Более того, активная фаза войны может на отдельных участках фронта только усилиться. Такую оценку ситуации дал военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua.

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По словам аналитика, в ближайшие месяцы российские войска будут активно использовать малогабаритную мобильную технику — мопеды, мотоциклы, переоборудованные гражданские авто, а также ударные дроны и артиллерию. Ракетно-дроновые атаки по критической инфраструктуре Украины будут продолжаться, ведь Россия стремится ослабить экономику страны. Из-за открытости местности использование тяжелой бронетехники будет ограничено.

Селезнев считает, что стратегической целью Кремля остается полный восторг Донецкой области. Наиболее угрожающими направлениями остаются Константиновка, Славянск, Краматорск, Лиман, Часов Яр и Торецк. Также есть возможность тактических наступлений в направлении Днепропетровщины, но такие эпизоды, по его мнению, не повлияют на общую оперативную ситуацию.

На северных границах, по прогнозам Селезнева, враг не будет уменьшать интенсивность наступательных действий. В частности, под угрозой остаются Сумская, Черниговская и Харьковская области, где боевые действия, вероятно, будут продолжаться без существенных пауз.

Глобальной целью Владимира Путина, как утверждает эксперт, остается уничтожение украинской государственности, полная аннексия территории и физическое уничтожение украинской нации. Он убежден, что путём военной силы Россия может реализовать эти геополитические амбиции.

Среди основных планов Кремля — добиться международного признания уже оккупированных территорий, а затем продвинуться дальше на юг: в направлении Николаевской и Одесской областей. Следующей целью, в случае успеха, станет Левобережье.

Селезнев также отмечает очевидный дефицит бронетехники в армии РФ. Именно поэтому россияне все чаще используют альтернативные средства передвижения. Это свидетельствует о растущем техническом кризисе, который все заметнее влияет на действия врага на фронте.

Как уже писали "Комментарии", Российская Федерация готовится к большой наступательной операции летом, и именно этот период может стать ключевым для планов Кремля. Об этом в комментарии 24 Канала сообщил политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.