Летом будет очень тяжело: эксперт предупредил о неожиданной опасности на фронте

Покровск становится определяющим в российских планах на Донбассе, даже несмотря на то, что объектом главного удара может быть другой населенный пункт. Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан 1-го ранга запаса Павел Лакийчук в эфире "Киев24".

Фото: из открытых источников

Эксперт опроверг расхожее мнение о возможном наступлении РФ на Днепропетровскую область: по его словам, ныне основная концентрация усилий врага совсем на другом направлении. Несмотря на опасения об атаках на Днепропетровщину, основной фокус операций окупантов сосредоточен вокруг Покровска.

Именно Покровск, по словам Лакийчука, является стратегическим узлом в системе украинской обороны. Враг пытается перерезать важную транспортную артерию — трассу Покровск-Павлоград, однако эти попытки не увенчались успехом. Поэтому ситуация на передовой в этом секторе остается нестабильной — фронт колеблется, а захватчики ищут способы расширить зону контроля.

Особенно сложная ситуация, по оценке эксперта, сложилась южнее — на Новопавловском направлении, где ВС РФ совершили ряд тактических прорывов, в том числе возле населенного пункта Комар, а также вдоль трассы Запорожья-Донецк. Здесь россияне стремятся сократить протяженность линии фронта, чтобы уменьшить риск украинского контрудара во фланг своей ударной группировки.

Лакийчук также отметил, что уменьшение протяженности фронта позволит России перебросить резервы в ключевые точки наступления — в частности, на Покровск или Константиновку. В то же время, он подчеркнул: падение Покровска могло бы открыть врагу путь к быстрому продвижению вглубь Донетчины.

По мнению аналитика, Кремль стремится прорвать оборону ВСУ в направлении Константиновки, Дружковки и Краматорска. Но российская группировка, продвинувшаяся к трассе Покровск–Константиновка, вынуждена действовать в двух направлениях одновременно, что свидетельствует о нехватке резервов и слабости второго эшелона. Как подытожил Лакийчук, именно на участке между Покровском и Временным Яром в ближайшее время будет определен дальнейший ход войны на востоке.

Как уже писали "Комментарии", цель России — захватить Одессу, и эта тема снова активно возникает именно тогда, когда ситуация на фронте для нее сложна и не идет по плану, заявил военный эксперт Сергей Братчук.