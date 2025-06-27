Лето и осень будут адскими: что известно о планах врага

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Кречмаровская Наталия
На фронте ситуация сложная. Военные сообщают о попытках врага продвинуться любой ценой. Оккупанты перебрасывают силы, чтобы иметь возможность давить.
Фронт. Иллюстративное фото
Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отметил, что пока зарубежные партнеры делают вид, что как-то влияют на войну, на фронте складывается очень плохая ситуация.
По его словам, оккупанты сейчас вкладывают очень большие силы, чтобы нанести максимальные разрушения и продвинуться любой ценой. То есть, пытаются получить возможность убедить всех в своем полном доминировании на поле боя.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовит очередной массированный обстрел. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что оккупанты могли накопить ударные дроны для массированного удара. По его словам, РФ могла накопить боезапас у 390-610 дронов.