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Лето и осень будут адскими: что известно о планах врага

Военный подчеркнул, что фронт решает все и крайне важно все внимание сконцентрировать вокруг него

27 июня 2025, 12:42
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Кречмаровская Наталия

На фронте ситуация сложная. Военные сообщают о попытках врага продвинуться любой ценой. Оккупанты перебрасывают силы, чтобы иметь возможность давить.

Лето и осень будут адскими: что известно о планах врага

Фронт. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отметил, что пока зарубежные партнеры делают вид, что как-то влияют на войну, на фронте складывается очень плохая ситуация.

"В Донецкой области враг взял высокий темп продвижения и продолжает его держать. Наступают очень активно и в Харьковской области, новые силы перебросили на Запорожское направление. Что касается Сумской области — то уверен, они снова усилят там штурмовые действия. Не хочется лишний раз нагнетать, но лето и осень будут х**выми. Еще учитывая постоянные обстрелы мирных городов”, — отметил военный.

По его словам, оккупанты сейчас вкладывают очень большие силы, чтобы нанести максимальные разрушения и продвинуться любой ценой. То есть, пытаются получить возможность убедить всех в своем полном доминировании на поле боя.

"Именно фронт решает все, и сейчас крайне важно все внимание сконцентрировать вокруг него. Как лишнее напоминание всем уставшим и желающим остаться в стороне. Все устали, но на действия врага наше настроение никак не влияет", — отметил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовит очередной массированный обстрел. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что оккупанты могли накопить ударные дроны для массированного удара. По его словам, РФ могла накопить боезапас у 390-610 дронов.




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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5750
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