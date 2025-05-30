logo

BTC/USD

105268.59

ETH/USD

2619.00

LTC/USD

90.27

USD/UAH

41.72

EUR/UAH

47.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Лето будет крайне непростым: украинцев предупредили о страшных планах Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Лето будет крайне непростым: украинцев предупредили о страшных планах Путина

РФ готовится атаковать Украину летом с помощью ракет и дронов

сегодня, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Издание The Economist недавно сообщило, что Россия владеет около 500 баллистических ракет. Однако, по словам Андрея Коваленко, руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, эта цифра существенно занижена. На самом деле, количество такого вооружения в РФ значительно выше благодаря внешней поддержке, в частности со стороны Северной Кореи.

Лето будет крайне непростым: украинцев предупредили о страшных планах Путина

Фото: скриншот

Коваленко подчеркнул, что Россия также сохраняет большое количество крылатых ракет, а накопление ракетного арсенала свидетельствует о подготовке к новым волнам комбинированных атак. По его словам, в течение лета оккупанты могут использовать не только крылатые ракеты из стратегической авиации, но и баллистические ракеты и дроны-камикадзе типа "Шахед".

По состоянию на май 2025 года, даже несмотря на санкции, РФ способна производить до 60 ракет типа "Искандер-М" ежемесячно. К тому же, Кремль уже получил по меньшей мере 350 баллистических ракет из Северной Кореи, что усиливает его способность к длительным массированным обстрелам.

Параллельно Россия продолжает дипломатическую игру, которую в СНБО называют затягиванием времени. По словам Коваленко, еще с марта Москва целенаправленно избегает конкретных договоренностей, в частности, по предложенному США прекращению огня. Украина на эту инициативу согласилась, в то время как Кремль тормозит процесс.

Также, по словам чиновника, слухи о том, что Дональд Трамп якобы дал Москве две недели на мирный ответ, только прикрытие. Однако Россия получила это время, чтобы подготовить новую эскалацию.

Как уже писали "Комментарии", министр обороны Украины и руководитель делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров передал Российской Федерации официальный документ с позицией Киева. Теперь Украина ожидает ответ Кремля — "меморандум" о возможном прекращении огня. Российская сторона должна передать его до 2 июня.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости