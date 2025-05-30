Лето будет крайне непростым: украинцев предупредили о страшных планах Путина

Издание The Economist недавно сообщило, что Россия владеет около 500 баллистических ракет. Однако, по словам Андрея Коваленко, руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, эта цифра существенно занижена. На самом деле, количество такого вооружения в РФ значительно выше благодаря внешней поддержке, в частности со стороны Северной Кореи.

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Коваленко подчеркнул, что Россия также сохраняет большое количество крылатых ракет, а накопление ракетного арсенала свидетельствует о подготовке к новым волнам комбинированных атак. По его словам, в течение лета оккупанты могут использовать не только крылатые ракеты из стратегической авиации, но и баллистические ракеты и дроны-камикадзе типа "Шахед".

По состоянию на май 2025 года, даже несмотря на санкции, РФ способна производить до 60 ракет типа "Искандер-М" ежемесячно. К тому же, Кремль уже получил по меньшей мере 350 баллистических ракет из Северной Кореи, что усиливает его способность к длительным массированным обстрелам.

Параллельно Россия продолжает дипломатическую игру, которую в СНБО называют затягиванием времени. По словам Коваленко, еще с марта Москва целенаправленно избегает конкретных договоренностей, в частности, по предложенному США прекращению огня. Украина на эту инициативу согласилась, в то время как Кремль тормозит процесс.

Также, по словам чиновника, слухи о том, что Дональд Трамп якобы дал Москве две недели на мирный ответ, только прикрытие. Однако Россия получила это время, чтобы подготовить новую эскалацию.

Как уже писали "Комментарии", министр обороны Украины и руководитель делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров передал Российской Федерации официальный документ с позицией Киева. Теперь Украина ожидает ответ Кремля — "меморандум" о возможном прекращении огня. Российская сторона должна передать его до 2 июня.