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Летнее наступление России: названы два города, где состоятся ожесточенные бои

Россия впервые за время вторжения получает на северном фронте столько же территории, как и на востоке.

сегодня, 13:00
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Клименко Елена

Россия наращивает силы для масштабной летней наступательной операции, главная цель которой взорвать моральный дух украинцев. По информации издания The Economist, основные бои могут развернуться за контроль над Покровском и Константиновкой, которые уже определены как стратегические направления.

Летнее наступление России: названы два города, где состоятся ожесточенные бои

Фото: из открытых источников

Украинская военная разведка также прогнозирует, что именно эти два города в Донецкой области станут очагами наиболее ожесточенных боев в ближайшие недели. Кроме того, тревожная ситуация складывается и на северо-востоке – в Сумской области. По данным журналистов, Россия сосредоточила там около 50 тысяч военных и постепенно продвигается в областной центр, повторяя тактику прошлогодней украинской операции в Харьковской области.

Аналитики The Economist отмечают, что впервые с начала полномасштабной войны России удалось захватить на севере Украины объем территорий, сопоставимый с достижениями на Донбассе. Это стало возможным из-за слабой инженерной подготовки украинской обороны, которую россияне эффективно уничтожают дронами и артиллерией.

В ГУР предполагают, что после создания так называемой "буферной зоны" на северном направлении РФ снова сосредоточит силы на востоке и юге — на Донбассе и Запорожском фронте. Вся кампания рассматривается в Кремле как "последний рывок", призванный взломать волю Украины к сопротивлению, о чем, по словам разведчиков, свидетельствуют допросы пленных российских офицеров.

Однако темпы продвижения окупантов остаются медленными. Это объясняется использованием небольших штурмовых групп и значительными потерями в живой силе. В ВСУ отмечают: такая тактика убийственна, прежде всего, для самих россиян — командование не считается с потерями и "бросает" солдат на линию огня.

Как уже писали "Комментарии", московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт считает, что ночной масштабный обстрел Украины, который Кремль объясняет "террористическими актами", может стать только началом дальнейшей эскалации.



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