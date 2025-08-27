logo

BTC/USD

111344

ETH/USD

4585.15

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Летнее наступление России конкретно провалилось: какие были ключевые цели
commentss НОВОСТИ Все новости

Летнее наступление России конкретно провалилось: какие были ключевые цели

Bild пишет, что летнее наступление россии в Украине провалилось: за три месяца оккупанты смогли продвинуться лишь на 0,3% территории, не достигнув ключевых целей.

27 августа 2025, 00:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Издание Bild констатирует, что летнее наступление российских войск в Украине оказалось фактически проваленным. Несмотря на то, что темпы продвижения армии РФ летом стали самыми высокими с ноября прошлого года, за три месяца оккупанты смогли захватить лишь около 0,3% украинской территории — примерно 1800 кв. км.

Летнее наступление России конкретно провалилось: какие были ключевые цели

Армия рф

По оценке военного обозревателя Юлиана Репке, большинство целей, которые Кремль поставил на кампанию с апреля по август 2025 года, остались недостигнутыми. В частности:

Покровск россиянам так и не удалось взять;

• "буферную зону" на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине создать не смогли;

• линия фронта на юге – в Запорожской и Херсонской областях – осталась без изменений.

Таким образом, даже несмотря на значительные ресурсы и попытки нарастить интенсивность боевых действий, летнее наступление армии РФ не принесло ощутимых результатов. Напротив, Москва была вынуждена фактически отказаться от масштабных наступательных планов, признает Репке.

Bild заключает: с военной точки зрения летняя кампания России в Украине стала полным поражением, что еще раз подчеркивает неспособность Кремля достичь поставленных стратегических задач.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России к 15 годам лишения свободы приговорили бывшего сотрудника "Яндекса" Сергея Ирина по обвинению в государственной измене. Основанием для дела стал его донат в размере 500 долларов, сделанный в феврале 2022 года украинскому благотворительному фонду "Вернись живым" — через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает "Медиазона".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://m.bild.de/politik/ausland-und-internationales/so-ist-putins-sommer-offensive-gescheitert-von-wegen-kurz-vor-sieg-68ac3cd66ebbf47f660a8f4d?t_ref=https%3A%2F%2Ft.co%2F
Теги:

Новости

Все новости