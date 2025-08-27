Издание Bild констатирует, что летнее наступление российских войск в Украине оказалось фактически проваленным. Несмотря на то, что темпы продвижения армии РФ летом стали самыми высокими с ноября прошлого года, за три месяца оккупанты смогли захватить лишь около 0,3% украинской территории — примерно 1800 кв. км.

Армия рф

По оценке военного обозревателя Юлиана Репке, большинство целей, которые Кремль поставил на кампанию с апреля по август 2025 года, остались недостигнутыми. В частности:

• Покровск россиянам так и не удалось взять;

• "буферную зону" на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине создать не смогли;

• линия фронта на юге – в Запорожской и Херсонской областях – осталась без изменений.

Таким образом, даже несмотря на значительные ресурсы и попытки нарастить интенсивность боевых действий, летнее наступление армии РФ не принесло ощутимых результатов. Напротив, Москва была вынуждена фактически отказаться от масштабных наступательных планов, признает Репке.



Bild заключает: с военной точки зрения летняя кампания России в Украине стала полным поражением, что еще раз подчеркивает неспособность Кремля достичь поставленных стратегических задач.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России к 15 годам лишения свободы приговорили бывшего сотрудника "Яндекса" Сергея Ирина по обвинению в государственной измене. Основанием для дела стал его донат в размере 500 долларов, сделанный в феврале 2022 года украинскому благотворительному фонду "Вернись живым" — через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает "Медиазона".