Летнее наступление РФ не стало провалом: озвучен прогноз коварного намерения Кремля

Хотя некоторые аналитики считают, что летнее наступление российских войск в Украине потерпело поражение, генерал-лейтенант Игорь Романенко с этим не соглашается. В комментарии ТСН.ua военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ подчеркнул, что Россия не отказалась от своих стратегических целей.

Фото: из открытых источников

По его словам, после установления контроля над Луганской областью оккупанты продолжили наступательные действия уже на территории Донбасса. Основные силы сосредоточены в районе Покровска и Мирнограда, где идут активные бои.

"Россияне атакуют там с севера, северо-восточного и юго-западного направлений, то есть пытаются окружить эти города. Там продолжаются интенсивные боевые действия, несмотря на контратаки, которые организуют Силы обороны. После рейда россиян в Доброполье наши защитники остановили продвижение и закрепились на этих позициях."

Также противник пытается развивать наступление в направлении Константиновки через Покровск, Торецк и Времен Яр, с дальнейшими планами продвижения в сторону Дружковки и агломерации Краматорск – Славянск.

Кроме Донбасса Россия сосредоточила значительные силы вблизи Днепропетровской области. По словам генерала, ситуация там остается сложной, как и в районах Купянска Харьковщины и Лимана Донецкой области.

"Поэтому я, к сожалению, не вижу тенденций к провалу летнего наступления Путина. Напротив, остановить продвижение противника нам не удалось", – резюмировал военный эксперт.

