Летнее наступление РФ не стало провалом: озвучен прогноз коварного намерения Кремля
Летнее наступление РФ не стало провалом: озвучен прогноз коварного намерения Кремля

Романенко отметил, что Путин и дальше намерен оккупировать четыре украинских области.

28 августа 2025, 08:10
Автор:
Клименко Елена

Хотя некоторые аналитики считают, что летнее наступление российских войск в Украине потерпело поражение, генерал-лейтенант Игорь Романенко с этим не соглашается. В комментарии ТСН.ua военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ подчеркнул, что Россия не отказалась от своих стратегических целей.

Летнее наступление РФ не стало провалом: озвучен прогноз коварного намерения Кремля

Фото: из открытых источников

По его словам, после установления контроля над Луганской областью оккупанты продолжили наступательные действия уже на территории Донбасса. Основные силы сосредоточены в районе Покровска и Мирнограда, где идут активные бои.

"Россияне атакуют там с севера, северо-восточного и юго-западного направлений, то есть пытаются окружить эти города. Там продолжаются интенсивные боевые действия, несмотря на контратаки, которые организуют Силы обороны. После рейда россиян в Доброполье наши защитники остановили продвижение и закрепились на этих позициях."

Также противник пытается развивать наступление в направлении Константиновки через Покровск, Торецк и Времен Яр, с дальнейшими планами продвижения в сторону Дружковки и агломерации Краматорск – Славянск.

Кроме Донбасса Россия сосредоточила значительные силы вблизи Днепропетровской области. По словам генерала, ситуация там остается сложной, как и в районах Купянска Харьковщины и Лимана Донецкой области.

"Поэтому я, к сожалению, не вижу тенденций к провалу летнего наступления Путина. Напротив, остановить продвижение противника нам не удалось", – резюмировал военный эксперт.

Как уже писали "Комментарии", политолог и глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что ожидать прорыва в вопросе завершения войны от встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным не стоит.



