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«Летнее наступление» Путина захлебывается: фронт остановился, потери растут

Летнее наступление РФ проваливается: массированные атаки без прорывов и остановка фронта

29 июня 2025, 15:51
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Ткачова Марія

Анонсированная Россией "большая летняя кампания" в Украине, которая должна была стать показательным прорывом для Кремля, начала буксовать уже в первые недели активной фазы.

«Летнее наступление» Путина захлебывается: фронт остановился, потери растут

Летнее наступление рф проваливается

Москва идет к установлению рекорда по количеству наступательных сделок в июне, охватывая сразу несколько направлений: Сумщина, Харьковщина, Донетчина, частично Днепропетровщина. Но заявленный "штурм со всех сторон" не дал ожидаемых результатов.

Наибольшие тактические успехи РФ наблюдались на Донетчине, в частности между Покровском и Константиновкой — объектами стратегического интереса врага. Однако уже через несколько недель темпы атаки начали спадать. утраченные позиции.

К северу от Краматорска ситуация для врага еще более сложная: без как минимум 100 тысяч дополнительных солдат РФ не сможет взять город — оценивают эксперты. Именно недостаток обученного личного состава аналитики The Telegraph называют ключевым фактором провала летней кампании.

Несмотря на то, что Кремль тратит сотни ракет и дронов, пытаясь создать картинку "большого наступления", в реальности его армия напоминает медленный каток без стратегии.

Аналитики подчеркивают: Путин может имитировать масштаб войны, но не способен обеспечить ее качество. Иллюзия контроля — все, что остается Кремлю в условиях истощения ресурса и провалов на фронте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Андрей Переверзев, боец 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, вернулся из российского плена с выжженной на теле надписью "Слава России". Он планирует вернуться в ряды ВСУ, если позволит состояние здоровья.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/06/29/russia-summer-offensive-fizzling-out-ukraine-putin/
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