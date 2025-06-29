Анонсированная Россией "большая летняя кампания" в Украине, которая должна была стать показательным прорывом для Кремля, начала буксовать уже в первые недели активной фазы.

Летнее наступление рф проваливается

Москва идет к установлению рекорда по количеству наступательных сделок в июне, охватывая сразу несколько направлений: Сумщина, Харьковщина, Донетчина, частично Днепропетровщина. Но заявленный "штурм со всех сторон" не дал ожидаемых результатов.



Наибольшие тактические успехи РФ наблюдались на Донетчине, в частности между Покровском и Константиновкой — объектами стратегического интереса врага. Однако уже через несколько недель темпы атаки начали спадать. утраченные позиции.



К северу от Краматорска ситуация для врага еще более сложная: без как минимум 100 тысяч дополнительных солдат РФ не сможет взять город — оценивают эксперты. Именно недостаток обученного личного состава аналитики The Telegraph называют ключевым фактором провала летней кампании.



Несмотря на то, что Кремль тратит сотни ракет и дронов, пытаясь создать картинку "большого наступления", в реальности его армия напоминает медленный каток без стратегии.



Аналитики подчеркивают: Путин может имитировать масштаб войны, но не способен обеспечить ее качество. Иллюзия контроля — все, что остается Кремлю в условиях истощения ресурса и провалов на фронте.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Андрей Переверзев, боец 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, вернулся из российского плена с выжженной на теле надписью "Слава России". Он планирует вернуться в ряды ВСУ, если позволит состояние здоровья.