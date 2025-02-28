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Лекс Фридман едет в Россию, вероятно, для интервью с Путиным

Лекс Фридман, бравший интервью у Зеленского, теперь едет в Москву

28 февраля 2025, 16:24
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Недилько Ксения

Подкастер Лекс Фридман, ранее бравший интервью у президента Украины Владимира Зеленского, теперь едет в Москву, вероятно, чтобы провести разговор с российским диктатором Путиным.

Лекс Фридман едет в Россию, вероятно, для интервью с Путиным

Владимир Зеленский и Лекс Фридман

О поездке Фридман написал в своем инстаграмме.                                                                                                                                                                           

Лекс Фридман едет в Россию, вероятно, для интервью с Путиным - фото 2

Известно, что в начале 2025 г. вышло большое интервью подкастера с Владимиром Зеленским. В этом материале Фридман намекнул на то, что российский диктатор "любит свою страну", после чего подверг критике президента Украины за нецензурные слова в сторону Путина.

Позже блогер заявил о намерении взять интервью у главы Кремля, чтобы "сыграть свою маленькую роль в продвижении мира". В сети предполагается, что разговор Фридмана с Путиным может состояться во время этой поездки американца в Москву.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что блогер утверждал, что не стоит так резко высказываться о Путине, как это делает Зеленский. По его словам, нужно серьезно относиться к лидеру другой страны, особенно если ты стремишься достичь с ним соглашения о мире.

В частности, Лекс снова дословно повторил свое мнение, что "Путин любит свою страну, поэтому к нему следует относиться серьезно". Фридман считает, что Владимир Путин хочет переговоров о мире, а Владимир Зеленский не способствует этому. Стоит отметить, что Фридман – американский блогер, которого читают трамписты и Илон Маск.                                                                          



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