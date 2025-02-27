Легендарный военный командир объяснил, почему покидает "Азов"

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Лиля Воробьева
Подполковник Богдан "Тавр" Кротевич объявил об освобождении от должности начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов". Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.
Богдан Кротевич (фото з відкритих джерел)
Кротевич поблагодарил бойцов "Азова", своего командира полковника Дениса Прокопенко, а также командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко и министра внутренних дел Игоря Клименко.
Он подчеркнул, что его решение не связано с уходом из военного сектора или переходом в политику, как предполагали некоторые источники.
По его словам, он сражается уже более 10 лет и продолжит службу в оборонном секторе Украины.
Ранее народная депутат Марьяна Безугла предполагала, что Кротевич может иметь политические амбиции. Однако сам он это опроверг.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Тавр из "Азова" уходит со службы . Начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" НГУ подполковник Богдан Кротевич (исковой Тавр) уходит с должности и завершает службу.
Отмечается, что по возвращении из российского плена в сентябре 2022 года Кротевич начал возобновление боеспособности подразделения и его масштабирование в 12-ю бригаду "Азов".
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