Легендарный военный командир объяснил, почему покидает "Азов"

Подполковник Богдан "Тавр" Кротевич объявил об освобождении от должности начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов". Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Богдан Кротевич (фото з відкритих джерел)

Кротевич поблагодарил бойцов "Азова", своего командира полковника Дениса Прокопенко, а также командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко и министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Настолько много лучших сыновей и дочерей Украины как в Азове, я не видел нигде и, уверен, не увижу. Я такой, который есть благодаря подразделению и людям, с которыми провел более десяти лет. Спасибо тем, кто был рядом и в те времена, когда "Азов" был батальоном и новообразованным полком. Пивненко А.С. за изменения в Национальной Гвардии, которые привели к формированию бригад НГУ, которые являются одними из лучших подразделений Сил обороны Украины.

Он подчеркнул, что его решение не связано с уходом из военного сектора или переходом в политику, как предполагали некоторые источники.

"В политику, к большому счастью нелепых нардепов, не иду – мое дело война, и из военного сектора я не собираюсь уходить. Со временем смогу рассказать больше", — заявил Кротевич.

По его словам, он сражается уже более 10 лет и продолжит службу в оборонном секторе Украины.

Ранее народная депутат Марьяна Безугла предполагала, что Кротевич может иметь политические амбиции. Однако сам он это опроверг.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Тавр из "Азова" уходит со службы . Начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" НГУ подполковник Богдан Кротевич (исковой Тавр) уходит с должности и завершает службу.

"Командование и личный состав 12-й бригады "Азов" благодарит вторую Тавру за более чем 10 лет преданной службы, Он стал частью "Азова" в 2014 году. Друг Тавр принимал участие в ключевых боевых операциях АТО/ООС, прилагал усилия для развития подразделения. омлении.

Отмечается, что по возвращении из российского плена в сентябре 2022 года Кротевич начал возобновление боеспособности подразделения и его масштабирование в 12-ю бригаду "Азов".

