Легендарный командир "Азова" уходит со службы: известна ли причина (ФОТО)

Начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" НГУ подполковник Богдан Кротевич (позывной Тавр) уходит с должности и завершает службу. Об этом 26 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу "Азова".

Богдан Кротевич уходит из "Азова" после 10 лет службы. Фото: полк "Азов"

"Командование и личный состав 12-й бригады "Азов" благодарит друга Тавра за более чем 10 лет преданной службы, Он стал частью "Азова" в 2014 году. Друг Тавр участвовал в ключевых боевых операциях АТО/ООС, прилагал усилия для развития подразделения. В 2021 году он возглавил штаб "Азова". После начала полномасштабного вторжения Тавр принимал участие в управлении обороной Мариуполя и был надежным помощником командира", — указано в сообщении.

Отмечается, что после возвращения из российского плена в сентябре 2022 года Кротевич начал восстановление боеспособности подразделения и его масштабирование в 12-ю бригаду "Азов".

"Вернувшись к выполнению обязанностей начальника штаба бригады, Тавр прилагал усилия для обеспечения успешной обороны и контрнаступательных действий Азова на Кременском и Торецком направлениях. Друг Тавр не только участвовал в ключевых битвах войны, но и внес вклад в реформирование украинского войска, вдохновляя гражданских людей присоединяться к силам обороны", – говорится в сообщении.

Командование и личный состав 12-й бригады Азов благодарит друга Тавра за более чем 10 лет преданной службы, говорится в сообщении.

О причинах, по которым начштаба уходит со службы, в "Азове" не сообщают.

Кротевич родился в 1993 году в Измаиле Одесской области, но его родной город – Симферополь, где жил до переезда в Киев. В детстве Кротевич увлекался рисованием, учился в Симферопольской школе искусств, учил английский и немецкий языки. Окончив школу, Кротевич поступил в Киевскую государственную академию водного транспорта.

В 2013-м принимал участие в Революции достоинства, потом пошел на фронт защищать государство. В "Азове" – с 2014 года, в академии обучение завершил уже заочно. Кротевич в 2022 году защищал Мариуполь Донецкой области, в мае попал в плен с другими, в том числе высокопоставленными "азовцами". Был освобожден в рамках большого обмена в сентябре того же года. После освобождения вернулся на фронт.