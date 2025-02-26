Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции в Катаре заявил, что Украина должна быть разделена "по Конституции РФ", а еще украинские власти должны изменить законы.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

" Не которые говорят: ну хорошо вот были идеи, давайте оставим линию соприкосновения, вот это российская, а это украинская. Во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей, а во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов, там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском и которые хотят сохранить традиции своих предков ", – заявил Лавров.

Отметим, что РФ внесла в свою конституцию Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Луганскую области. Поэтому речь идет не только об отвоевании территории в Курской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Лавров ранее заявил, что Европа "натравливает" Украину против переговоров с Россией, предлагая сначала обеспечить преимущество на поле боя и объявив о новом крупном пакете военной помощи.

"Европа, в общем, и сейчас когда, по той же Украине, мы говорили сегодня и с Эмиром и с министром, по той же Украине меняется расстановка политических сил, что оказалось вчера в голосовании в ООН — Европа тут же пытается взорвать, объявляет о новых крупных пакетах военной помощи Киеву, науськивает его на продолжение боевых действий, прямо заявляя, как это сделал, по-моему, премьер-министр Дании, что в данной ситуации для Украины – мир хуже войны.

", – заявил Лавров.