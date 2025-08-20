Лавров заявил, кто должен обеспечивать гарантии безопасности Украины

Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером Иордании, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Айманом ас-Сафади.

Сергей Лавров. Фото: МИД России

По его словам, вопрос коллективной безопасности в мире без участия России решать не получится, на Западе понимают, что это "утопия и путь в никуда".

"Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы безопасности, коллективной безопасности, решать без Российской Федерации. Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. И я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации — это утопия, это путь в никуда", — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Диктатор РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом озвучил свои оценки состоявшегося в Анкоридже российско-американского саммита. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает прокремлевское агентство ТАСС.

"В ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Российской Федерации Владимир Путин выразил оценки состоявшейся в Анкоридже оценки российско-американской встречи в верхах", — говорится в сообщении.

Путин отметил содействие в проведении переговоров с представителями Украины в Стамбуле. Лидеры также обсудили развитие торгово-инвестиционных связей своих стран.