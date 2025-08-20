logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Лавров заявил, кто должен обеспечивать гарантии безопасности Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров заявил, кто должен обеспечивать гарантии безопасности Украины

В Москве заявили, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечивать Россия и Китай

20 августа 2025, 14:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером Иордании, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Айманом ас-Сафади.

Лавров заявил, кто должен обеспечивать гарантии безопасности Украины

Сергей Лавров. Фото: МИД России

По его словам, вопрос коллективной безопасности в мире без участия России решать не получится, на Западе понимают, что это "утопия и путь в никуда".

"Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы безопасности, коллективной безопасности, решать без Российской Федерации. Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. И я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации — это утопия, это путь в никуда", — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом.

Диктатор РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом озвучил свои оценки состоявшегося в Анкоридже российско-американского саммита. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает прокремлевское агентство ТАСС.

"В ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Российской Федерации Владимир Путин выразил оценки состоявшейся в Анкоридже оценки российско-американской встречи в верхах", — говорится в сообщении.

Путин отметил содействие в проведении переговоров с представителями Украины в Стамбуле. Лидеры также обсудили развитие торгово-инвестиционных связей своих стран.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости