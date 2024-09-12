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Лавров заявил, что США уже приняли важное решение по войне в Украине: детали

США официально не сообщали, что разрешают Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по России, но Лавров уверен, что решение принято.

сегодня, 12:00
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Slava Kot

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США уже приняли решение о снятии ограничений для Украины по использованию американского дальнобойного оружия для ударов по России. По его словам, теперь Запад собирается об это уведомить публично. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Лавров заявил, что США уже приняли важное решение по войне в Украине: детали

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров во время встречи с иностранными послами по вопросах войны в Украине отреагировал на возможность США дать разрешение Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по России. По его словам, это решение уже принято.

"У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются красивее, изощреннее оформить в публичном пространстве", — сказал Лавров.

Также глава МИД РФ не ушел от возможности в очередной раз безосновательно обвинить Украину. Лавров заявил, что ядерный терроризм якобы стал главной "визитной карточкой" Украины.

"По вине Киева может произойти ядерная катастрофа, сравнимая по масштабам с чернобыльской", — сказал Лавров.

Отметим, что, несмотря на заявления Лаврова, именно российские политики неоднократно угрожали использовать ядерное оружие для удара по Украине и другим партнерам, в частности по Германии, США, Франции и Польше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что путинский советник заявил о необходимости изменить ядерную доктрину Кремля и нанести ядерный удар по Украине.

Также "Комментарии" писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков сделал заявление аналогичное главе МИД РФ Сергею Лаврову сообщив, что США якобы приняли решение разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.



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